У Білорусі взяли під варту 33 затриманих бойовиків «Вагнера»



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У Білорусі взяли під варту 33 затриманих бойовиків «Вагнера»

Практично всі бойовики воювали на Донбасі

Під варту взяли 33 затриманих неподалік Мінська російських найманців приватної військової компанії «Вагнера». Вони були бойовиками на сході України.

Про це повідомив голова Слідчого комітету Білорусі Іван Носкевич після зустрічі з президентом країни Олександром Лукашенком, передає білоруське інформагентство БелТА.

«Підозрюваними у цій кримінальній справі визнані 33 громадянина Російської Федерації, і вони затримані. 31 липня стосовно них обраний і прокурором санкціонований запобіжний захід у вигляді взяття під варту», — поділився Носкевич.

Він звернув увагу, що основна частина фактичних обставин у цій справі є слідчою таємницею.

«Крім того, нами була отримана інформація про те, що вони всі практично мають серйозне бойове минуле. Воювали на сході України (бойовики — ред.)», — додав голова СК.

Посол РФ в Білорусії Дмитро Мезенцев вважає, що заява про спробу втручання у внутрішні справи Білорусі безпідставна. Він додав, що Росія очікує доказів за звинуваченнями й обґрунтування порушення справи.

У МЗС РФ уточнювали, що затримані слідували транзитом в Стамбул з усіма потрібними документами.

До слова, Офіс генпрокурора оголосив підозру затриманим в Білорусі «вагнерівцям». Крім того, українське відомство звернулося до Генеральної прокуратури Білорусі з запитами про тимчасовий арешт затриманих бойовиків.

Раніше повідомлялося, що Білорусь просить Україну встановити причетність затриманих у Мінську до злочинів на Донбасі.

30 липня, СБУ повідомила, що Україна буде вимагати у Білорусі екстрадиції «вагнерівців».

Також через затримання «вагнерівців» Україна і Білорусь домовилися про посилення прикордонного режиму.

До відома, у Білорусі відкрили справу проти затриманих напередодні під Мінськом бойовиків «Вагнера», їх підозрюють у підготовці теракту.

Нагадаємо, що 29 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки через затримання під Мінськом бойовиків російського угрупування «ПВК Вагнера». Він назвав це надзвичайною подією.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали понад 30 бойовиків іноземної приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

У Білорусі триває виборча президентська кампанія. Самі вибори відбудуться 9 серпня. Кампанія супроводжується масовими акціями протесту і переслідуванням опозиційних кандидатів.