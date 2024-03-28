Головна Думки вголос Митрополит Євстратій (Зоря)
search button user button menu button
Митрополит Євстратій (Зоря) Митрополит Православної церкви України

Нові документи за підписом Кирила – шоковані навіть послідовники Московського патріархату

glavcom.ua
У Росії провели «Всесвітній російський народний собор», керівником якого є Кирило Гундяєв
фото з відкритих джерел

Яких ще треба доказів, щоби заборонити релігійним організаціям України мати підлеглість російським державним центрам контролю за релігією – Моспатріархії та іншим подібним?

Свіжі документи «Всємірнава русскава народнава сабора», керівником якого є Гундяєв, де «спєцапєрация» названа «священною війною», де надано чергові виправдання російської агресії проти України – черговий доказ того, що:

  • з релігійної точки зору ідеологія «рускава міра», яка потужно витісняє з життя РПЦ залишки православʼя і взагалі християнство – це єретичне вчення та новітня форма ідолопоклонства;
  • зі світської точки зору ідеологія «русміра» – це форма нацзму, яка виправдовує агресивну війну, терор, геноцид та інші злочини проти людяності.

Яких ще треба доказів, щоби заборонити релігійним організаціям України мати підлеглість російським державним центрам контролю за релігією – Моспатріархії та іншим подібним?

Скільки ще «русміра» має згенерувати Гундяєв, щоби МПвУ реально (а не у пустих деклараціях) відділилася від його влади?

Адже навіть послідовники МПвУ визнають, що ці нові документи за підписом Гундяєва – фашзм.

Однак порвати з Моспатріархією все одно не можуть. Бо перебування у духовному полоні Московії розвинуло у них «стокгольмський синдром» релігійної залежності від неї.

Чи повинні суспільство та держава звільнити заручників, навіть якщо вони перебувають під дією «стокгольмського синдрому» і самі не можуть позбутися цієї залежності? Відповідь здорового глузду – очевидна.

Тому відповідні зміни до закону мають бути прийняті, і невідкладно. З ними вже і так запізнилися, тож подальше зволікання – не виправдане нічим. Адже «русмір» не спить і не чекає – він вбиває кожного дня не лише тіла, але й розум та душі тих, хто лишається під його впливом.

Читайте також: 

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: церква РПЦ Московська церква в Україні релігія документи Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Основна маса російських стратегічних резервів має набути бойових та оперативних спроможностей приблизно наприкінці весни, початку літа
Стратегічні резерви Росії: між заявами та реальністю
21 березня, 12:05
Росіяни показали майстер-клас зі швидкого будівництва фортифікацій
Нам треба вчитися у ворога
5 березня, 11:15
Однією з вимог Угоди про асоціацію з ЄС є запровадження системи торгівлі викидами
Шлях України до торгівлі викидами має бути поетапним та потребує часу – аналіз ЕВА
28 лютого, 17:14
Вселенський патріарх Варфоломій та очільник ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній у 2021 році
Вселенському патріарху – 84. Епіфаній розказав про унікальність Варфоломія
29 лютого, 12:59
Пісторіус зазначив, що зараз не можна «піддатися Путіну»
Пісторіус прокоментував витік розмови німецьких офіцерів
3 березня, 21:20
Лібералізація енергетичних ринків допоможе Україні у пошуку нових потужностей
Що треба для збільшення виробництва електроенергії? Український інститут майбутнього план
5 березня, 11:23
Українці у Італії можуть отримати додаткові кошти
Біженці в Італії можуть отримати по 900 євро: покрокова інструкція
7 березня, 16:46
Радник Білого дому підкреслив, що немає жодного зв'язку між терактом у «Крокус Холі» та Україною
Білий дім прокоментував спроби РФ пов'язати Україну і теракт під Москвою
25 березня, 22:09
Абітурієнти зможуть зареєструватися на національний мультипредметний тест через «Дію»
Абітурієнти зможуть зареєструватися на національний мультипредметний тест через «Дію»
23 березня, 12:01

Митрополит Євстратій (Зоря)

Нові документи за підписом Кирила – шоковані навіть послідовники Московського патріархату
Нові документи за підписом Кирила – шоковані навіть послідовники Московського патріархату
Чого не розуміють прихильники Московського патріархату в Україні
Чого не розуміють прихильники Московського патріархату в Україні
Миротворці у рясах зрадників
Миротворці у рясах зрадників
Антихристиянська патріархія
Антихристиянська патріархія
Як створюється пропаганда Московського патріархата
Як створюється пропаганда Московського патріархата
Як російська церква штампує «страдальців»
Як російська церква штампує «страдальців»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Шановні біженці, а де ви сплачуєте податки? «Сюрприз» для українців за кордоном
74K
Посол звернувся до українських біженців у Німеччині з пропозицією
64K
Мобілізація: кого з чоловіків дозволено примусово доставляти до ТЦК
64K
Буде важко. До чого треба готуватися українцям
44K
Передача Україні F-16. Путін видав свій головний страх
17K
«Борщ – це російська страва». Японці відмовили Клопотенку у відкритті українського закладу

Новини

Атака на українські міста, Німеччина передасть Україні снаряди: головне за ніч
Сьогодні, 06:47
Без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на 28 березня
Сьогодні, 04:55
Всесвітній день історика. Які свята відзначаємо 28 березня
Сьогодні, 00:20
«Підпишіть петицію»: МВС попередило про нову схему шахраїв
Вчора, 21:33
«Сталевий фронт» Ахметов передав ЗСУ сім тисяч засобів зв'язку
Вчора, 17:23
Україна вийшла на Євро-2024 з футболу, вибухи в Білгороді: головне за ніч
Вчора, 06:31

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua