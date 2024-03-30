Столичний забудовник розказав, як страждають мільйонери під час війни

Ігор Ніконов розповів про те, змінилися його статки після початку повномасштабного вторгнення

Девелопер Ігор Ніконов розповів, що розмір його статків за час війни дуже сильно змінилися, і це емоційно непросто. Бо людина, яка має невеликі доходи, і втратила сто доларів, точно так само переживає, як людина, яка має великі доходи, і загубила 100 тисяч доларів. Таку думку він висловив у інтерв’ю Раміни Есхакзай.

«Емоційний фон такий самий, так само хвилюєшся, переживаєш. Я не можу сказати, що у мене великі гроші, якісь є. Коли війна розпочалася, той факт, що 95% активів в Україні, розумієш, як миттєво перетворюєшся із дуже заможної у не дуже заможну людину», – сказав забудовник.

Бізнесмен також розповів, що є співвласником будівлі «101 Tower», яку під час війни було зруйновано. Вона оцінювалася у понад 100 мільйонів доларів, але зараз вона нічого не коштує.

«Проте ми працюємо не заради грошей. Вони як інструмент, щоб щось побудувати, створити. Тому, з моїм колегами ми давно можемо не працювати, але в чому тоді сенс життя? Ми вирішили зробити мережу освітніх закладів. Приємна мета, яка тобою рухає, щоб ти працював і заробляв гроші в інших галузях», – пояснив Ніконов.

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