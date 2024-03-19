Імперія нерухомості Петра Симоненка. Господарський суд Києва зробив крок до конфіскації

Міністерство юстиції наблизилося до конфіскації низки нерухомості, забороненої в Україні партії

Господарський суд Києва визнав недійсними низку договорів дарування нерухомості у столиці, а також скасував державну реєстрації на це майно, яке було у власності Благодійного фонду сприяння соціально незахищеним верствам населення (входить до орбіти сім’ї лідера комуністів Петра Симоненка). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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Йдеться про нежитлові приміщення на вулиці Борисоглібська, 7-А, 7-Б, 7-В орієнтовною площею близько 1 тис. кв. м. У листопаді 2014 року вказане майно Комуністична партія подарувала Благодійному фонду сприяння соціально незахищеним верствам населення. Міністерство юстиції назвало ці операції фіктивними і пішло до суду. Більше того, на користь міністерства зіграло рішення українських судів у 2022 році, згідно з якими діяльність Комуністичної партії заборонено в України. Тому її майно, кошти та інші активи, а також обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень мусять бути передані у власність держави.

Господарський суд з’ясував: масовий перепис партійного майна КПУ почався після того, як 11 липня 2014 року Окружний адміністративний суд Києва узявся за розгляд справи про заборону КПУ. Також Феміда зауважила, що Компартія та благодійній фонд на момент підписання договорів дарування «могли передбачати, що у разі ухвалення рішення про заборону діяльності партії, відбудеться припинення її діяльності, розпуск керівних органів та її обласних організацій, відповідно керівні органи будуть позбавлені можливості вільно розпоряджатися своїм майном».

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Крім цього, у суді було доведено, що Благодійний фонд сприяння соціально незахищеним верствам населення через ТОВ «Науково комерційна фірма «Контур» контролюється синами керівника Компартії Андрієм та Костянтином Симоненками.

«Суд дійшов висновку, що укладені між відповідачами договори дарування містить ознаки фіктивного та фраудаторного правочину, тобто є такими, які укладено на шкоду кредиторам та укладені з порушенням вимог пункту 6 частини 1 статті 3 Цивільного кодексу та частинами 3, 6 статті 13 Цивільного кодексу, оскільки вчинений всупереч принципу добросовісності та недопустимості зловживання правом, а тому наявні правові підстави для визнання їх недійсними з моменту укладення», – сказано у рішенні госпсуду Києва.

Як повідомляв «Главком», на початку серпня 2023-го Служба безпеки заочно повідомила про підозру Петру Симоненку за ч. 3 ст. 109 Кримінального кодексу (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу) і ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування збройної агресії РФ проти України).

Окрім кримінальної історії, є цікавий епізод, пов’язаний з евакуацією Симоненка. Як стверджують правоохоронці, на початку березня 2022 року під час окупації Київщини очільник КПУ звернувся до вищого військово-політичного керівництва РФ з проханням вивезти його з України. До селища Березівка Макарівського району, де мешкав Симоненко, було відряджено загін російського спецназу. Згодом окупаційний спецпідрозділ здійснив «супровід» Петра Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі. Так лідер КПУ опинився ближче до тих, чию політику роками «впаював» пересічним українцям.

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На початку 2024 року лідера забороненої в Україні Комуністичної партії Петра Симоненка було оголошено у розшук.