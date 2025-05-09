Стрілянина в Софіївській Борщагівці. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному

За клопотанням прокурора фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави

Під час проведених обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили та вилучили зброю та понад 300 патронів

Києво-Святошинська окружна прокуратура повідомила про підозру 63-річному мешканцю Київщини за вбивство двох людей у Софіївській Борщагівці. Як передає «Главком», про це повідомила Київська обласна прокуратура та Нацполіція.

Підозрюваного нападника затримали 8 травня, і відправили під варту. За клопотанням прокурора фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

фото: Нацполіція

Слідство зʼясувало, що 8 травня в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району між підозрюваним та двома сусідами виник конфлікт, через що фігурант вистрілив з вогнепальної зброї та вбив військового і його тещу.

Автомат, з якого стрілець здійснив постріли, вилучено та направлено на відповідну експертизу. Крім того, під час проведених обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили та вилучили зброю, понад 300 патронів калібру 5,45 мм, гранату Ф-1 та запал дистанційної дії.

фото: Нацполіція

Нагадаємо, 8 травня, о 15:22 у селі Софіївська Борщагівка сталася стрілянина. Чоловік з купленої у сусіда-військового зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині. Спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали чоловіка. Ним виявився 63-річний місцевий мешканець. Його затримано у процесуальному порядку. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше у Подільському районі Києва конфлікт на парковці вранці 24 квітня закінчився стріляниною. За попередніми даними, на парковці виник конфлікт між двома чоловіками, в ході якого один з них здійснив постріл.