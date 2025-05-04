На Одещині мати задушила немовля, бо не витримала тривалого плачу

Жінка звернулась до поліції, зазначивщи, що її дитина померла несподівано

Вже проведено низку експертиз, триває слідство

Поліцейські затримали жительку Одеського району за підозрою у вбивстві дитини. Про це повідомляє поліція Одеської області, передає «Главком».

Подія трапилась у ніч проти 3 травня. Вже зранку 3 травня 43-річна жінка звернелась до поліції та повідомила про смерть дев’ятимісячної донечки.

Водночас зазначивши, що дитина померла несподівано.

Правоохоронці розпочали перевірку та під час слідчих дій з'ясувалось, що мати у стані нервового зриву через плач маляти спричинила йому тілесні ушкодження.

«Попередньо, смерть дитини настала внаслідок асфіксії (удушення). Точну причину встановить судово-медична експертиза.», написали в поліції.

Жінку затримали правоохоронці, наразі вирішується питання про оголошення їй підозри в умисному вбивстві дитини.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 15 років або довічного ув'язнення.

Нагадаємо, на Черкащині 25-річній жінці повідомлено про підозру через умисне вбивство своєї новонародженої дитини.

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