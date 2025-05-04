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На Одещині мати задушила немовля, бо не витримала тривалого плачу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На Одещині мати задушила немовля, бо не витримала тривалого плачу
Жінка звернулась до поліції, зазначивщи, що її дитина померла несподівано
фото з відкритих джерел

Вже проведено низку експертиз, триває слідство

Поліцейські затримали жительку Одеського району за підозрою у вбивстві дитини. Про це повідомляє поліція Одеської області, передає «Главком».

Подія трапилась у ніч проти 3 травня. Вже зранку 3 травня 43-річна жінка звернелась до поліції та повідомила про смерть дев’ятимісячної донечки.

Водночас зазначивши, що дитина померла несподівано.

Правоохоронці розпочали перевірку та під час слідчих дій з'ясувалось, що мати у стані нервового зриву через плач маляти спричинила йому тілесні ушкодження.

«Попередньо, смерть дитини настала внаслідок асфіксії (удушення). Точну причину встановить судово-медична експертиза.», написали в поліції.

Жінку затримали правоохоронці, наразі вирішується питання про оголошення їй підозри в умисному вбивстві дитини.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 15 років або довічного ув'язнення.

Нагадаємо, на Черкащині 25-річній жінці повідомлено про підозру через умисне вбивство своєї новонародженої дитини.

Раніше ми писали, що в Болгарії у Вакарелі українка вбила п'ятирічку доньку та 11-річного сина. Тіла двох дітей знайшов їх батько.

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Теги: смерть немовля вбивство мама Одещина

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