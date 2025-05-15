Головна Країна Культура
search button user button menu button

Мінкульт назвав кількість загиблих митців в Україні від початку вторгнення РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Мінкульт назвав кількість загиблих митців в Україні від початку вторгнення РФ
В Україні від початку російського повномасштабного вторгнення загинули 107 українських та іноземних медійників
фото ілюстративне з відкритих джерел

Мінкульт порівняв нинішнє знищення Росією культурної еліти України зі сталінським геноцидом у 30-х роках XX століття

В Україні від початку російського повномасштабного вторгнення загинули 204 митці та 107 українських та іноземних медійників. Як передає «Главком», про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

«Так само як у 20-х – на початку 30-х років XX століття сталінський режим знищив покоління українських митців, так і сьогодні Росія цілеспрямовано нищить культурну еліту України», – зазначили в Міністерстві.

У відомстві також прокоментували діяльність журналістів під час війни, зазначивши, що вони створюють важливі новини, розслідування та репортажі в умовах підвищеного ризику. Зокрема, збирають докази злочинів окупантів та висвітлюють силу й подвиг українських військових. 

«Систематичні злочини проти журналістів і медіа, вчинені Росією, становлять серйозну загрозу для свободи слова та інформаційної безпеки, підривають демократичні цінності та права людини», – наголосили у Міністерстві.

Нагадаємо, у січні 2025 року безпілотники малого радіуса дії спричинили загибель і поранення більшої кількості цивільних осіб, ніж будь-яка інша зброя, вражаючи людей в їхніх автомобілях, автобусах і на вулицях. Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

За даними ООН, у січні 2025 року в Україні від атаки дронів малого радіуса дії загинуло 38 цивільних осіб, ще 223 отримали поранення. Мова, зокрема, йде про БпЛА, які скидали вибухівку на цивільних осіб, часто в їхніх приватних автомобілях або громадському транспорті.

Так, із лютого 2022 року до листопада 2024 року 12 162 цивільних осіб було вбито і 26 919 поранено в Україні. Крім того, станом на липень 2024 року Росія незаконно утримувала понад 14 тис. українських цивільних осіб.

До слова, президент України Володимир Зеленський розкрив нові дані про кількість втрат серед українських військових із початку повномасштабної війни. Йдеться про понад 46 тисяч полеглих. Про це він заявив в інтерв'ю виданню NBC News.

Зеленський додав, що ще десятки тисяч військових зникли безвісти або ж можуть перебувати в полоні. Окрім того, 380 тисяч – поранені.

Читайте також:

Теги: вбивство росія війна Міністерство культури

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський отримає допомогу від Британії
Зеленський отримає неочікувану допомогу перед перемовинами з Росією – Guardian
Сьогодні, 12:35
Мексиканська влада пообіцяла знайти винних у вбивстві кандидатки та її прихильників
У Мексиці в прямому ефірі вбито кандидатку в мери, яка проводила зустріч з виборцями
13 травня, 08:24
Путін: Москва неодноразово виступала з ініціативами щодо припинення вогню, Київ їх саботував
Путін запропонував провести прямі переговори з Україною
11 травня, 01:59
Маркос Перестрелло: Загроза, яка стоїть перед нашими країнами, є чітка. Вона називається путінська Росія
Президент Парламентської асамблеї НАТО розповів про чітку загрозу для Європи
9 травня, 11:42
Зеленський: «Були й наші пропозиції – щонайменше відмови від ударів по цивільній інфраструктурі та щодо тривалої тиші в небі. На все це Росія відповідає новими обстрілами, новими штурмами»
«На наші пропозиції тиші – Росія відповідає новими обстрілами» – Зеленський
1 травня, 13:10
Причиною смерті жінки стали тяжкі черепно-мозкові травми
На Житомирщині чоловік до смерті побив жінку, бо сплутав її з дружиною
30 квiтня, 21:29
Рівень видобувних робіт більш ніж на третину перевищує той, що був до початку повномасштабного вторгнення Росії до України
Росія нарощує буріння нафти до рекордного рівня за п'ять років – Bloomberg
25 квiтня, 18:26
Окупанти поцілили по приватному сектору населеного пункту
РФ нанесла чотири ракетних удари по Костянтинівці: загинула жінка з дитиною
24 квiтня, 08:22
Рідну землю звільнені бійці вітали вигуками «Слава Україні!» та «Україна понад усе!»
Перші слова звільнених із полону військових на рідній землі: СБУ оприлюднила унікальні кадри
19 квiтня, 19:44

Культура

Мінкульт назвав кількість загиблих митців в Україні від початку вторгнення РФ
Мінкульт назвав кількість загиблих митців в Україні від початку вторгнення РФ
Нищук анонсував наступну гучну виставу у Театрі Франка
Нищук анонсував наступну гучну виставу у Театрі Франка
Поки піхота стоїть – стоїть Україна. Культурні сили випустили новий альбом
Поки піхота стоїть – стоїть Україна. Культурні сили випустили новий альбом
Помер письменник-шістдесятник Валерій Шевчук
Помер письменник-шістдесятник Валерій Шевчук
125 років з дня народження видатного актора Миколи Яковченка: цікаві факти із життя
125 років з дня народження видатного актора Миколи Яковченка: цікаві факти із життя
Василь Зінкевич відзначає ювілей: цікаві факти про легенду української естради
Василь Зінкевич відзначає ювілей: цікаві факти про легенду української естради

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
220K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 травня: ситуація на фронті
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 травня 2025
81K
На війні загинув колишній актор «Дизель шоу» та ведучий Максим Неліпа
63K
Літак на вулицях Києва: чому й куди його перевозили цієї ночі
29K
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
16K
Путін не повторив помилку Порошенка

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:40
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
Сьогодні, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
Вчора, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua