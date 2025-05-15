Мінкульт назвав кількість загиблих митців в Україні від початку вторгнення РФ

В Україні від початку російського повномасштабного вторгнення загинули 107 українських та іноземних медійників

Мінкульт порівняв нинішнє знищення Росією культурної еліти України зі сталінським геноцидом у 30-х роках XX століття

В Україні від початку російського повномасштабного вторгнення загинули 204 митці та 107 українських та іноземних медійників. Як передає «Главком», про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

«Так само як у 20-х – на початку 30-х років XX століття сталінський режим знищив покоління українських митців, так і сьогодні Росія цілеспрямовано нищить культурну еліту України», – зазначили в Міністерстві.

У відомстві також прокоментували діяльність журналістів під час війни, зазначивши, що вони створюють важливі новини, розслідування та репортажі в умовах підвищеного ризику. Зокрема, збирають докази злочинів окупантів та висвітлюють силу й подвиг українських військових.

«Систематичні злочини проти журналістів і медіа, вчинені Росією, становлять серйозну загрозу для свободи слова та інформаційної безпеки, підривають демократичні цінності та права людини», – наголосили у Міністерстві.

Нагадаємо, у січні 2025 року безпілотники малого радіуса дії спричинили загибель і поранення більшої кількості цивільних осіб, ніж будь-яка інша зброя, вражаючи людей в їхніх автомобілях, автобусах і на вулицях. Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

За даними ООН, у січні 2025 року в Україні від атаки дронів малого радіуса дії загинуло 38 цивільних осіб, ще 223 отримали поранення. Мова, зокрема, йде про БпЛА, які скидали вибухівку на цивільних осіб, часто в їхніх приватних автомобілях або громадському транспорті.

Так, із лютого 2022 року до листопада 2024 року 12 162 цивільних осіб було вбито і 26 919 поранено в Україні. Крім того, станом на липень 2024 року Росія незаконно утримувала понад 14 тис. українських цивільних осіб.

До слова, президент України Володимир Зеленський розкрив нові дані про кількість втрат серед українських військових із початку повномасштабної війни. Йдеться про понад 46 тисяч полеглих. Про це він заявив в інтерв'ю виданню NBC News.

Зеленський додав, що ще десятки тисяч військових зникли безвісти або ж можуть перебувати в полоні. Окрім того, 380 тисяч – поранені.