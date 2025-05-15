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Сибіга прибув на переговори до Туреччини у символічному вбранні (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сибіга прибув до Анкари
фото: sybiha.andrii/Instagram

Сибіга: Повна бойова готовність до дня інтенсивної дипломатії

Сьогодні, 15 травня, українці відзначають День вишиванки. Саме тому міністр закордонних справ Андрій Сибіга прибув у вишиванці до Анкари для участі в переговорах щодо мирних ініціатив. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Сибіги в Instagram.

«Прибув до Анкари для участі в переговорах президента України Володимира Зеленського. У такій національній «броні» – повна бойова готовність до дня інтенсивної дипломатії. Вітаю всіх з Днем вишиванки! Одягайтеся в національне вбрання та пишайтеся нашими традиціями», – йдеться у дописі.

Сибіга прибув на переговори до Туреччини у символічному вбранні (фото) фото 1
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Нагадаємо, сьогодні, 15 травня, українці відзначають День вишиванки. Для українців вишиванка – справжня національна святиня, що символізує красу, силу, щасливу долю та родинну пам’ять.

Попри свою багатовікову історію, вишиванка залишається дуже модною. Жоден інший національний костюм не є таким актуальним для сучасності, як українська вишиванка. День вишиванки – урочиста подія для кожного українця. Взяти участь у святкуванні Дня вишиванки просто – одягніть вишиванку на роботу чи навчання.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською у стильних вишиванках привітали українців з Днем вишиванки та Днем сімʼї.

До слова, британських парламентарів запросили 14 травня прийти на роботу у вишиванках. Такою акцією члени парламенту планують підтримати Україну. Про це повідомляє «Главком».

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Теги: Туреччина вишиванка переговори Андрій Сибіга

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