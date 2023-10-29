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Україна перевела годинники на зимовий час

Діана Гасюк
glavcom.ua
Україна перевела годинники на зимовий час
фото з відкритих джерел

Більшість електронних пристроїв, таких як комп'ютери, ноутбуки, смартфони, планшети та інші, переводять годинник автоматично

У ніч на 29 жовтня Україна перейшла на зимовий час. О 4.00 стрілки годинника перевели на одну годину назад.

Більшість електронних пристроїв, таких як комп'ютери, ноутбуки, смартфони, планшети та інші, переводять годинник автоматично, синхронізуючись через Інтернет. Зауважимо, що на фітнес браслетах годинник переводиться автоматично, оскільки вони синхронізуються зі смартфоном.

Перехід з літнього часу на зимовий і навпаки здійснюється більш ніж в 100 країнах світу. В Україні годинник переводять з 1981 року.

Вперше переводити годинник запропонували у 1784 році. Це зробив посол США у Франції Бенджамін Франклін. Рішення було прийняте з метою економії свічок. Винахід переходу саме на літній час приписують англійцю Вільяму Уіллету.

«Літній» і «зимовий» порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. В СРСР перехід на зимовий час і навпаки регулярно почав здійснюватися з 1981 року.

Науковці переконані, що перехід на літній час для людини є важчим, однак і «додаткова» година має свій вплив.

Згідно з даними ООН вдвічі збільшуються звернення до медиків у зв’язку з проблемами серцево-судинної системи, половина населення має проблеми зі сном. У людей змінюються звичні біоритми, підвищується сонливість та втомлюваність, знижується увага. А ще на третину зростає кількість ДТП протягом двох тижнів після переходу.

Тому останніми роками точиться чимало дискусій – чи доречні часові зміни?

У 2021 році спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував законопроєкт, який пропонує скасувати сезонне переведення годинника, залишивши в Україні зимовий час. Однак у березні 2021 року Рада не змогла прийняти цей закон і документ відправили на доопрацювання.

Теги: інтернет посол Україна Руслан Стефанчук населення фітнес

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