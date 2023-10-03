Корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості вісім кораблів, з яких сім – перебувають у Чорному морі

Російська армія завдала бомбового удару по острову Зміїний у Чорному морі та продовжує тероризувати мирне населення. Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.

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Як зазначається, наразі корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості вісім кораблів, з яких сім – перебувають у Чорному морі та один – в Азовському.

За даними військових, кораблі загарбників маневрують вздовж узбережжя РФ і тимчасово окупованої Автономної республіки Крим. Ракетоносії поки заведені в пункти базування.

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«Продовжуючи активність тактичної авіації у Чорному морі, окупанти застосували дві керовані авіабомби в напрямку острова Зміїний (Одещина – «Главком»)», – розповіли у пресслужбі.

Також повідомляється, що противник завдав авіаційних ударів із застосуванням крилатої ракети (ймовірно Х-59) по території підприємства в населеному пункті Миролюбівка Херсонського району.

Зазначається, що ворог продовжує тероризувати населення Херсонського району, скидаючи осколкові боєприпаси з дронів. Протягом минулої доби окупанти скинули таких чотири боєприпаси.

«Протягом доби ворог здійснив близько 70 артилерійських обстрілів з використанням 415 снарядів, у тому числі 10 обстрілів населених пунктів Херсонщини. Під обстрілами перебували жителі Херсону, Золотої Балки, Велетенського, Тягинки, Чорнобаївки», - йдеться у повідомленні. У Силах оборони нагадали, що внаслідок обстрілів загинув поліцейський, поранено його колегу та 5 цивільних. Також зруйновано дві будівлі автоцентру, пошкоджено 17 будинків та 43 одиниці автомобільної техніки.

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Водночас Сили оборони півдня продовжують виконання вогневих завдань. За минулу добу ліквідовано 17 окупантів. Знищено три ворожі гармати, дві одиниці автомобільної техніки та польовий пункт боєпостачання.

Триває 587-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.