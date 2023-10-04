Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Закон про рекламу в Україні оновили: що змінилось

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Закон про рекламу в Україні оновили: що змінилось
Нововведення мають захистити безпеку користувачів та зробити рекламу більш прозорою
фото з відкритих джерел

Відтепер реклама регулюється законом, відповідно до європейських норм

2 жовтня 2023 введені в дію зміни до ЗУ «Про рекламу», що були ухвалені Верховною радою наприкінці травня цього року.

РБК повідомляє, що необхідність регулювання в сфері реклами є однією з семи рекомендацій Європейської комісії, які Україна отримала разом із статусом кандидата на вступ до Євросоюзу. Нововведення мають на меті захистити безпеку користувачів, зробити рекламу більш прозорою та зменшити кількість випадків шахрайства.

Відповідно до закону, рекламою є інформація про товар, особу, послугу чи ідею, що розповсюджується за гроші чи іншу винагороду для формування та підтримання обізнаності серед споживачів.

Закон про регулювання реклами встановлює правила для провайдерів платформ спільного доступу до відео та інформації (YouTube, Facebook, Instagram та ін.) в Україні. Вони мають право самостійно вирішувати, скільки реклами показувати, але вона повинна відповідати законам про конкуренцію та правам споживачів.

Вимоги до розміщення реклами на платформах спільного доступу встановлюватимуть органи саморегулювання чи спільного регулювання.

Крім того, рекламою вважатиметься просування товару чи послуги не тільки за гроші, але й за інші форми винагороди. Таким чином, відтепер «огляди» чи «розпаковки» блогерів теж будуть рекламою, навіть якщо за неї отримують не гроші, а, наприклад, знижку.

Закон про рекламу в Україні оновили: що змінилось фото 1

Блогери обов'язково мають маркувати подібний контент, інакше ризикують отримати штраф у розмірі п’ятикратної вартості реклами. Якщо вартість встановити неможливо, то фіксований штраф – до 300 неоподаткованих мінімумів (5100 грн).

Правила торкнулись і продакт-плейсменту – різновиду непрямої реклами, коли інформація розміщується у програмах аудіовізуальних медіа чи в користувацькому контенті соцмереж, як елемент сценарію. Раніше рекламодавці могли «маскувати» його під спонсорство, але законом дані форми реклами розділені та вперше введено регулювання, щоб забезпечити більшу прозорість та захист інтересів громадян:

  • продакт-плейсмент забороняється розміщувати в новинах, програмах для дітей, релігійних та спеціальних програмах;
  • рекламодавець не має права впливати на зміст таких програм та контенту, час їх виходу в ефір, на відповідальність та незалежність суб'єктів у сфері медіа;
  • забороняється пряме заохочення до купівлі товарів, не повинно надаватися надмірного значення цим товарам при демонстрації реклами;
  • глядачі мають бути чітко поінформовані про наявність продакт-плейсменту у програмі або контенті за допомогою відповідної ідентифікації.

В той самий час заборонений продакт-плейсмент тютюнових виробів, азартних ігор, рецептурних лікарських засобів, товарів, реклама яких не передбачена законом.

Змінились і правила показу реклами в телеефірі – якщо раніше час на демонстрацію рекламних роликів обмежувався квотою в 15% від усього ефірного часу, то тепер умови стали іншими. У кожному проміжку часу між 06:00 та 18:00 та між 18:00 та 00:00 загальний час, відведений для розміщення рекламних роликів в ефірі може сягати 20%.

Трансляція фільмів (крім серіалів та документальних фільмів) та програм новин може перериватися на рекламу чи ролики телепродажу не більше одного разу кожні 30 хвилин. Однак до нової квоти не включаються спонсорство, продакт-плейсмент, соціальна реклама, самореклама каналу.

Закон про рекламу в Україні оновили: що змінилось фото 2

Також закон покликаний захистити споживачів від надокучливої реклами – розповсюдження рекламних повідомлень на електронну пошту, через чат-боти, веб-сайти тощо регулюється українським законодавством про боротьбу з недобросовісною конкуренцією та підпадає під дію законодавства про захист прав споживачів.

Забороняється розповсюдження реклами у формі спаму, у тому числі здійснення масових дзвінків з використанням будь-яких технологій комунікацій без попередньої письмової згоди споживача, у тому числі в електронній формі. За це передбачений штраф у розмірі 3 тис. неоподаткованих мінімумів доходів (51 тис. грн)

Стане доступнішою створення та розміщення соціальних рекламних роликів – рекламодавцями можуть виступити як державні інституції, так і громадяни чи некомерційні організації. Вона може публікуватися за грошову чи іншу винагороду або безоплатно.

Пільги на розміщення соціальних рекламних роликів матимуть заклади освіти, культури, охорони здоров'я, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, а також благодійні організації. На телебаченні, радіо в друкованих чи онлайн-медіа така реклама повинна бути відокремлена звуком, відео чи позначкою «соціальна реклама».

Теги: закон штраф Україна реклама правила

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Делегати МВФ зустрінуться з представниками української влади та ключовими партнерами
В Україну прибула делегація Міжнародного валютного фоду: названа мета візиту
1 жовтня, 14:31
Ворог атакував Україну дронами з південного, південно-східного та північного напрямків
Нічна атака: скільки ворожих дронів вдалося знищити
1 жовтня, 09:34
Виробник російських безпілотників отримує супутникові послуги від компанії США: розслідування
Виробник російських безпілотників отримує супутникові послуги від компанії США: розслідування
29 вересня, 04:03
Нововведення стосуються всіх поштових операторів, без виключення
Кабмін заборонив українцям пересилати поштою деякі речі
13 вересня, 21:55
Історик Каміль Галєєв розмірковує про природу московського колоніалізму і принципи, на яких має ґрунтуватися російська і постросійська політика України і Заходу
Рів з крокодилами? Історик Каміль Галєєв про те, як нам далі жити поруч із Росією Інтерв’ю
13 вересня, 20:30
Силовики відпрацьовують спільні алгоритми дій і механізми оперативного реагування на ядерні загрози з боку Росії
СБУ перевіряє всю Україну на предмет радіаційної безпеки
13 вересня, 17:43
Україна отримає броньовану техніку, снаряди, набої та додатковий військовий транспорт
Німеччина передала Україні новий військовий пакет
13 вересня, 13:38
КСУ визнав законність штрафу чи конфіскації автомобілів, які були завезені без сплати мита
Чи законна конфіскація євроблях? Конституційний суд ухвалив рішення
7 вересня, 09:00
Латвійські дороги, залізниці, порти та аеропорти потребують покращення та фінансування ЄС
Латвія назвала причину, чому допомога Україні затримується
5 вересня, 03:59

Бізнес

Закон про рекламу в Україні оновили: що змінилось
Закон про рекламу в Україні оновили: що змінилось
Енергетичний Регулятор може позбавити потрібного фінансування «Укренерго»
Енергетичний Регулятор може позбавити потрібного фінансування «Укренерго»
У «Дії» з'явилася нова послуга
У «Дії» з'явилася нова послуга
НАЗК внесло до переліку спонсорів війни ще три компанії
НАЗК внесло до переліку спонсорів війни ще три компанії
«Укренерго» матиме більше боргів через рішення НКРЕКП – депутат
«Укренерго» матиме більше боргів через рішення НКРЕКП – депутат
Boeing планує рекордно збільшити виробництво свого найпопулярнішого літака
Boeing планує рекордно збільшити виробництво свого найпопулярнішого літака

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Під дощем, у наметах із дітьми: життя у Ірландії очима українців
19K
Європа вирішує демографічні проблеми за рахунок українських біженців – Le Monde
7800
Дві області після перевірки отримали нових військкомів
6287
Розстріл військових у Києві: стали відомі нові деталі
5042
Кум Табачника визвався служити у силах ППО
4526
Чиновник, якого було звільнено з Офісу президента у січні, заявив про гучне повернення

Новини

Росія знову може піти в наступ на Лиман і Куп'янськ – військовий експерт
Сьогодні, 11:25
Контрнаступ ЗСУ: українські сили мають успіх у трьох районах
Сьогодні, 07:29
Дощі та шквали: прогноз погоди на 4 жовтня
Сьогодні, 05:16
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:47
Одещина: правоохоронці оголосили підозру «злодію в законі» та шістьом кримінальним авторитетам
Вчора, 17:14
Запеклі бої тривають на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:58

Прес-релізи

Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
2 жовтня, 10:57
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту