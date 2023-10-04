Закон про рекламу в Україні оновили: що змінилось

Відтепер реклама регулюється законом, відповідно до європейських норм

2 жовтня 2023 введені в дію зміни до ЗУ «Про рекламу», що були ухвалені Верховною радою наприкінці травня цього року.

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РБК повідомляє, що необхідність регулювання в сфері реклами є однією з семи рекомендацій Європейської комісії, які Україна отримала разом із статусом кандидата на вступ до Євросоюзу. Нововведення мають на меті захистити безпеку користувачів, зробити рекламу більш прозорою та зменшити кількість випадків шахрайства.

Відповідно до закону, рекламою є інформація про товар, особу, послугу чи ідею, що розповсюджується за гроші чи іншу винагороду для формування та підтримання обізнаності серед споживачів.

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Закон про регулювання реклами встановлює правила для провайдерів платформ спільного доступу до відео та інформації (YouTube, Facebook, Instagram та ін.) в Україні. Вони мають право самостійно вирішувати, скільки реклами показувати, але вона повинна відповідати законам про конкуренцію та правам споживачів.

Вимоги до розміщення реклами на платформах спільного доступу встановлюватимуть органи саморегулювання чи спільного регулювання.

Крім того, рекламою вважатиметься просування товару чи послуги не тільки за гроші, але й за інші форми винагороди. Таким чином, відтепер «огляди» чи «розпаковки» блогерів теж будуть рекламою, навіть якщо за неї отримують не гроші, а, наприклад, знижку.

Блогери обов'язково мають маркувати подібний контент, інакше ризикують отримати штраф у розмірі п’ятикратної вартості реклами. Якщо вартість встановити неможливо, то фіксований штраф – до 300 неоподаткованих мінімумів (5100 грн).

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Правила торкнулись і продакт-плейсменту – різновиду непрямої реклами, коли інформація розміщується у програмах аудіовізуальних медіа чи в користувацькому контенті соцмереж, як елемент сценарію. Раніше рекламодавці могли «маскувати» його під спонсорство, але законом дані форми реклами розділені та вперше введено регулювання, щоб забезпечити більшу прозорість та захист інтересів громадян:

продакт-плейсмент забороняється розміщувати в новинах, програмах для дітей, релігійних та спеціальних програмах;

рекламодавець не має права впливати на зміст таких програм та контенту, час їх виходу в ефір, на відповідальність та незалежність суб'єктів у сфері медіа;

забороняється пряме заохочення до купівлі товарів, не повинно надаватися надмірного значення цим товарам при демонстрації реклами;

глядачі мають бути чітко поінформовані про наявність продакт-плейсменту у програмі або контенті за допомогою відповідної ідентифікації.

В той самий час заборонений продакт-плейсмент тютюнових виробів, азартних ігор, рецептурних лікарських засобів, товарів, реклама яких не передбачена законом.

Змінились і правила показу реклами в телеефірі – якщо раніше час на демонстрацію рекламних роликів обмежувався квотою в 15% від усього ефірного часу, то тепер умови стали іншими. У кожному проміжку часу між 06:00 та 18:00 та між 18:00 та 00:00 загальний час, відведений для розміщення рекламних роликів в ефірі може сягати 20%.

Трансляція фільмів (крім серіалів та документальних фільмів) та програм новин може перериватися на рекламу чи ролики телепродажу не більше одного разу кожні 30 хвилин. Однак до нової квоти не включаються спонсорство, продакт-плейсмент, соціальна реклама, самореклама каналу.

Також закон покликаний захистити споживачів від надокучливої реклами – розповсюдження рекламних повідомлень на електронну пошту, через чат-боти, веб-сайти тощо регулюється українським законодавством про боротьбу з недобросовісною конкуренцією та підпадає під дію законодавства про захист прав споживачів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Забороняється розповсюдження реклами у формі спаму, у тому числі здійснення масових дзвінків з використанням будь-яких технологій комунікацій без попередньої письмової згоди споживача, у тому числі в електронній формі. За це передбачений штраф у розмірі 3 тис. неоподаткованих мінімумів доходів (51 тис. грн)

Стане доступнішою створення та розміщення соціальних рекламних роликів – рекламодавцями можуть виступити як державні інституції, так і громадяни чи некомерційні організації. Вона може публікуватися за грошову чи іншу винагороду або безоплатно.

Пільги на розміщення соціальних рекламних роликів матимуть заклади освіти, культури, охорони здоров'я, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, а також благодійні організації. На телебаченні, радіо в друкованих чи онлайн-медіа така реклама повинна бути відокремлена звуком, відео чи позначкою «соціальна реклама».