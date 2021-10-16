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    Представник Зеленського прокоментував російський перепис в окупованому Криму

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    Порушуючи норми міжнародного права, Росія провела перепис в окупованому Криму - Представник Зеленського прокоментував російський перепис в окупованому Криму
    Порушуючи норми міжнародного права, Росія провела перепис в окупованому Криму
    фото з відкритих джерел

    Представник президента наголосив на важливості документування усіх порушень з боку окупантів задля міжнародного оскарження

    Російський перепис в окупованому Криму є черговим порушенням міжнародного права, і всі порушення будуть фіксуватися для подальшого захисту прав населення у міжнародних судах. Про це повідомив постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич, інформує УНН.

    «Цей перепис може створюватися для маніпуляції і створення картинки, але я думаю, що всі чудово розуміють – і в Україні, і в світі, – що все, що робить Росія у Криму – це порушення міжнародного права. І ніякого співвідношення з реальністю це все не має. І безумовно це все в один день перестане відбуватися, і РФ піде з Криму», – заявив Кориневич.

    Він відзначив, що до цього часу «нам треба фіксувати і документувати всі порушення» для того, аби можна було говорити про захист прав та інтересів у міжнародних судах.

    «Цілком логічною є заява МЗС і, безумовно, так само реакція наших міжнародних партнерів – США, а також ЄС. Це безумовно спроба легітимізувати спробу анексії», – додав Кориневич.

    Нагадаємо, МЗС України засудило проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованого Криму.

    Раніше ЮНЕСКО визнала, що в окупованому Криму погіршилася ситуація з правами людини.

    Як повідомлялося, у Росії та тимчасово окупованому Криму 11 жовтня відбулися три судові засідання у справах стосовно незаконно затриманих громадян України.

    Читайте також: Російський перепис населення в Криму підриває суверенітет України, – Держдеп США
    Теги: МЗС ЄС Крим Росія США ЮНЕСКО Україна президент перепис населення населення
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    Представник Зеленського прокоментував російський перепис в окупованому Криму