Представник Зеленського прокоментував російський перепис в окупованому Криму

Представник президента наголосив на важливості документування усіх порушень з боку окупантів задля міжнародного оскарження

Російський перепис в окупованому Криму є черговим порушенням міжнародного права, і всі порушення будуть фіксуватися для подальшого захисту прав населення у міжнародних судах. Про це повідомив постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич, інформує УНН.

«Цей перепис може створюватися для маніпуляції і створення картинки, але я думаю, що всі чудово розуміють – і в Україні, і в світі, – що все, що робить Росія у Криму – це порушення міжнародного права. І ніякого співвідношення з реальністю це все не має. І безумовно це все в один день перестане відбуватися, і РФ піде з Криму», – заявив Кориневич.

Він відзначив, що до цього часу «нам треба фіксувати і документувати всі порушення» для того, аби можна було говорити про захист прав та інтересів у міжнародних судах.

«Цілком логічною є заява МЗС і, безумовно, так само реакція наших міжнародних партнерів – США, а також ЄС. Це безумовно спроба легітимізувати спробу анексії», – додав Кориневич.

Нагадаємо, МЗС України засудило проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованого Криму.

Раніше ЮНЕСКО визнала, що в окупованому Криму погіршилася ситуація з правами людини.

Як повідомлялося, у Росії та тимчасово окупованому Криму 11 жовтня відбулися три судові засідання у справах стосовно незаконно затриманих громадян України.