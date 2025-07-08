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Негода у Києві та області: Укргідрометцентр попередив про небезпеку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Негода у Києві та області: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
У Києві та області гримітиме до кінця доби
фото: glavcom.ua

У Києві та області оголошено  I рівень небезпечності

У найближчу годину з утриманням до кінця дня 8 липня в Києві та області очікується гроза (I рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр.

«У найближчу годину з утриманням до кінця дня 8 липня гроза. I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – йдеться у повідомленні.

У Києві та області оголошено I рівень небезпечності
У Києві та області оголошено I рівень небезпечності
інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Нагадаємо, сьогодні, 8 липня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та в деяких регіонах дощі. На Київщині та в столиці мінлива хмарність. вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 17-22°, вдень 29-34°; У Києві вночі 20-22°, вдень 31-33°.

До слова, 28 червня Київ накрив град з грозою. Внаслідок цього подекуди затопило вулиці. 

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Теги: прогноз погоди Київ гроза погода

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