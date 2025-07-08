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Рятувальники показали наслідки негоди в Україні (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Рятувальники показали наслідки негоди в Україні (фото)
Завдяки оперативним діям рятувальників вдається швидко відновлювати рух транспорту
фото: ДСНС Буковини

У багатьох населених пунктах ліквідація наслідків негоди ще триває

Сильний вітер, грози, град і зливи наробили шкоди на Львівщині, Волині, Закарпатті, Буковині, Прикарпатті, а також у Вінницькій, Тернопільській та Рівненській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Рятувальники ліквідовують наслідки буревіїв у десятках населених пунктів. Найчастіше – це повалені дерева на проїжджих частинах, обірвані лінії електропередач, зірвані дахи та пошкоджені автівки», – йдеться у дописі.

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На Закарпатті зафіксовано понад 50 пошкоджених дахів у селі Бадів, ще 20 виїздів рятувальників – вони прибрали 22 дерева, що попадали на дороги, електромережі та подвір’я.

Рятувальники показали наслідки негоди в Україні (фото) фото 2

На Волині працювали понад 40 рятувальників та 11 одиниць техніки у Ковельському, Луцькому та Володимирському районах. Дерева прибирали з автошляхів і вулиць, щоб відновити безпечний рух транспорту.

Рятувальники показали наслідки негоди в Україні (фото) фото 3

У Чернівецькій області пошкоджено понад 1400 кв. м покрівель на будинках, підприємствах і адмінбудівлях. Дерева падали на автошляхи, будинки та автівки. Над ліквідацією наслідків негоди працювали 41 рятувальник та 11 одиниць техніки.

Рятувальники показали наслідки негоди в Україні (фото) фото 4

На Прикарпатті рятувальники здійснили 12 виїздів, з них 10, щоб прибирати дерева, що падали на припарковані машини. Один лист бляхи з покрівлі зірвався на проїжджу частину.

Рятувальники показали наслідки негоди в Україні (фото) фото 5

У Львівській області буревій повалив дерева у містах та селах, перекриваючи дороги і пошкоджуючи приватну власність.

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«У багатьох населених пунктах ліквідація наслідків негоди ще триває. До робіт залучені десятки рятувальників та спецтехніка. Завдяки їхній оперативності вдалося швидко відновити рух транспорту, запобігти новим пошкодженням та забезпечити безпеку мешканців», – зазначили рятувальники.

Нагадаємо, 7 липня у Львові та області почалася сильна буря з грозою та шквальним вітром. На відео і відео видно, як вітер зносить і ламає дерева, а також здійнялась піщана буря.

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Грозовий фронт із потужним вітром пронісся також Буковиною, Прикарпаттям та Рівненщиною. У кількох районах зафіксовано падіння дерев та знеструмлення.

До слова, у зв’язку з ліквідацією наслідків негоди, 8 липня тимчасово призупинено здійснення пропускних операцій у пункті пропуску «Дзвінкове – Лонья» на українсько-угорському кордоні.

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Теги: негода ДСНС

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