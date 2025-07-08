Рятувальники показали наслідки негоди в Україні (фото)

У багатьох населених пунктах ліквідація наслідків негоди ще триває

Сильний вітер, грози, град і зливи наробили шкоди на Львівщині, Волині, Закарпатті, Буковині, Прикарпатті, а також у Вінницькій, Тернопільській та Рівненській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Рятувальники ліквідовують наслідки буревіїв у десятках населених пунктів. Найчастіше – це повалені дерева на проїжджих частинах, обірвані лінії електропередач, зірвані дахи та пошкоджені автівки», – йдеться у дописі.

На Закарпатті зафіксовано понад 50 пошкоджених дахів у селі Бадів, ще 20 виїздів рятувальників – вони прибрали 22 дерева, що попадали на дороги, електромережі та подвір’я.

На Волині працювали понад 40 рятувальників та 11 одиниць техніки у Ковельському, Луцькому та Володимирському районах. Дерева прибирали з автошляхів і вулиць, щоб відновити безпечний рух транспорту.

У Чернівецькій області пошкоджено понад 1400 кв. м покрівель на будинках, підприємствах і адмінбудівлях. Дерева падали на автошляхи, будинки та автівки. Над ліквідацією наслідків негоди працювали 41 рятувальник та 11 одиниць техніки.

На Прикарпатті рятувальники здійснили 12 виїздів, з них 10, щоб прибирати дерева, що падали на припарковані машини. Один лист бляхи з покрівлі зірвався на проїжджу частину.

У Львівській області буревій повалив дерева у містах та селах, перекриваючи дороги і пошкоджуючи приватну власність.

«У багатьох населених пунктах ліквідація наслідків негоди ще триває. До робіт залучені десятки рятувальників та спецтехніка. Завдяки їхній оперативності вдалося швидко відновити рух транспорту, запобігти новим пошкодженням та забезпечити безпеку мешканців», – зазначили рятувальники.

Нагадаємо, 7 липня у Львові та області почалася сильна буря з грозою та шквальним вітром. На відео і відео видно, як вітер зносить і ламає дерева, а також здійнялась піщана буря.

Грозовий фронт із потужним вітром пронісся також Буковиною, Прикарпаттям та Рівненщиною. У кількох районах зафіксовано падіння дерев та знеструмлення.

До слова, у зв’язку з ліквідацією наслідків негоди, 8 липня тимчасово призупинено здійснення пропускних операцій у пункті пропуску «Дзвінкове – Лонья» на українсько-угорському кордоні.