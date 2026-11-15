Українка назвала несподівані мінуси переїзду до Польщі

Анастасія розповіла, що їй подобається в країні, а які речі досі викликають розчарування

Українка Анастасія вже чотири роки живе та працює вчителькою у Польщі. За цей час вона встигла відчути як переваги життя за кордоном, так і його недоліки. Своїми спостереженнями та враженнями від країни дівчина поділилася у TikTok, інформує «Главком».

Серед головних недоліків життя у Польщі Анастасія виділила кліматичні умови. Вона зазначила, що сонячна погода тут буває нечасто: навіть навесні та влітку нерідко небо затягує хмарами й ідуть дощі.

«У мене не вкладається в голові, як може бути стільки сірих днів. Будь це літо, весна, осінь, зима, постійно сіро і йде дощ. Сюди б хорошу погоду і життя було б казка», – розповіла українка.

Ще одним мінусом життя у Польщі Анастасія назвала політичну ситуацію. За її словами, напередодні виборів деякі політики можуть загострювати суперечності між поляками та українцями, перекладаючи на останніх відповідальність за проблеми країни. При цьому дівчина зауважила, що чимало поляків розпізнають маніпуляції та не підтримують подібних заяв.

Окремо вона звернула увагу на труднощі з отриманням карти побиту. За словами Анастасії, навіть після кількох років життя та роботи в Польщі, а також сплати податків, українці можуть відчувати невизначеність щодо свого правового становища.

«Начебто живеш тут, платиш податки, але ти все одно тут ти ніхто, і звати тебе ніяк. Щоб отримати карту побиту, треба пройти сім кіл справжнього пекла», – поділилася вона.

Попри труднощі, Анастасія позитивно відгукується про ставлення поляків до українців. За її словами, за чотири роки життя в країні вона не стикалася з негативним ставленням до себе. Навпаки, місцеві жителі здебільшого були доброзичливими та готовими допомогти.

«За чотири роки життя тут ще ні разу не зустріла людей, які були до мене негативно налаштовані. Всі були дуже доброзичливі та готові допомогти», – розповіла українка.

Ще однією перевагою Польщі дівчина вважає рівень життя. За її словами, навіть на звичайних посадах тут можна заробляти значно більше, ніж в Україні, та дозволяти собі вищий рівень комфорту.

Також Анастасія відзначила розвинену інфраструктуру Кракова, де нині мешкає. Зокрема, їй подобаються громадський транспорт, якість доріг і чистота міста.

«Справді видно, куди йдуть гроші з податків. І тут я маю на увазі, що добре розвинутий транспорт, хороші дороги та чистота», – пояснила українка.

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