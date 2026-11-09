Кривава стрілянина у Кракові: нападник, який убив шістьох людей, помер

24-річний чоловік дістав смертельні поранення під час перестрілки з поліцією. Правоохоронці також знайшли тіла трьох його родичів

У Польщі помер чоловік, який 7 листопада влаштував стрілянину на Головній ринковій площі Кракова. Унаслідок нападу загинули шестеро людей, ще 15 дістали поранення. Самого стрільця правоохоронці поранили під час затримання. Про його смерть повідомила поліція Польщі, пише «Главком».

За даними правоохоронців, нападник був 24-річним громадянином Польщі. У суботу він приїхав автомобілем на центральну площу міста та відкрив вогонь по випадкових перехожих. Після цього чоловік намагався втекти, однак під час переслідування вступив у перестрілку з поліцейськими.

Правоохоронці відкрили вогонь у відповідь і поранили нападника. Його затримали та доправили до лікарні у критичному стані. Чоловік переніс кілька операцій, однак лікарям не вдалося врятувати його життя. Під час перестрілки також були поранені двоє поліцейських.

Після стрілянини правоохоронці провели обшук у помешканні чоловіка в місті Островець-Свентокшиський. Там виявили тіла його батька, матері та 21-річної сестри. За попередніми даними, усі троє загинули від вогнепальних поранень.

Польська прокуратура розпочала розслідування за фактом убивства шістьох людей і замаху на вбивство інших осіб, зокрема поліцейських. Справу кваліфікували як терористичний акт.

Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський заявляв, що нападник мав радикальні ультранаціоналістичні погляди та виявляв захоплення ультраправою ідеологією. Водночас слідство має встановити мотиви стрілянини та обставини загибелі родичів чоловіка