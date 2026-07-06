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Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Емігрантка назвала ціни косметичних послуг у Вроцлаві
фото: PAP/Іnstagram/ivanka04

Емігрантка розкрила ціни на оренду житла в Польщі 

Українка Іванна мешкає у Вроцлаві. Дівчина ділиться власним досвідом у блозі. В одному зі своїх відео вона розкрила суми витрат на місяць життя у Польщі. Про це розповідає «Главком» із посиланням на відео блогерки.

Іванна розповіла про власний список витрат на життя у Польщі. Вона живе з хлопцем, тож суми розрахувала на двох. Оренда квартири у Вроцлаві коштуватиме близько zł3-4 тис. (46 тис. грн). Однак ціна на житло в районах, віддаленіших від міста, є нижчою.

«Продукти: для мене zł2 тис. (23 тис. грн) цілком достатньо для того, щоб прогодувати двох людей. Я не буду враховувати такі витрати, як заклади, бо це вже дуже індивідуально. Але випити каву, коли на вулиці сонечко, для мене є обов'язковим. Якщо 10 разів на місяць дві людини ходять у якусь кав'ярню випити кави, то це ще додатково zł500 (близько 6 тис. грн) на місяць. Це багато, насправді».

Окремих витрат потребує проїзд на громадському транспорті. Зокрема, проїзний на місяць на двох людей коштуватиме zł 220 (2,5 тис. грн). Також українка має витрати на догляд за собою. Наприклад, манікюр один раз на місяць коштує zł 60–180 (700-2 тис. грн). Чоловік українки щомісяця ходить до перукаря, послуга коштує zł150 (1,7 тис. грн).

«Спортзал буде коштувати zł130-150 (1,5 тис. грн- 1,7 тис. грн) з однієї людини. Я людина, яка живе без домашнього інтернету, якщо не помиляюсь, він коштує близько zł60 (близько 700 грн). Але за мобільний зв'язок, звісно, що треба буде платити, і це буде коштувати на двох близько zł70 (800 грн). Дуже тяжко порахувати дозвілля, бо у всіх воно різне. Наприклад, сходити в кінотеатр разом з попкорном нам обійдеться в zł100 (близько 1 тис. грн)».

Блогерка зауважила, що переїзд до Польщі з твариною коштуватиме дорожче – близько zł350 (4 тис. грн) на місяць.

Нагадаємо, українка Тетяна, яка п’ять років мешкає у Польщі, розкрила головні переваги та недоліки життя у Польщі. Блогерка пояснила, чому життя у Познані не є ідеальним. 

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Теги: Польща гроші біженці еміграція українці за кордоном

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