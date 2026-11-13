«Тут ти ніхто». Українка розповіла про реалії життя біженців у Польщі

Емігрантка висловилася про легалізацію українців у Польщі

Українка Анастасія живе та працює вчителем у Польщі чотири роки. За цей час емігрантка визначила головні недоліки та переваги життя в цій країні. Про це розповідає «Главком» із посиланням на відео блогерки.

Недоліки життя у Польщі

Погода

Емігрантка Анастасія назвала три головні недоліки життя у Польщі, через які вона б навіть покинула країну. За її словами, найголовнішим мінусом цієї країни є погода.

«В мене не вкладається в голові, як може бути стільки сірих днів. Будь це літо, весна, осінь, зима, постійно сіро і йде дощ. Сюди б хорошу погоду і життя було б казка», – зауважила дівчина. Водночас у коментарях під її дописом українці, які також мешкають у Кракові, зауважили, що в місті бувають і сонячні дні.

Місцева політика

Українка зауважила, що її обурює політика Польщі. Зокрема, вона висловилася про те, що місцева влада розпалює ворожнечу між народами. За її словами, така тенденція спостерігається перед виборами і винуватими залишаються українці. «Але я дуже рада, що є дуже багато нормальних людей в Польщі, які розуміють, що це маніпуляції», – додала вона.

Легалізація

За словами емігрантки, українцям у Польщі складно легалізуватися. Зокрема, знайти своє місце та призначення складно, як і здобути визнання серед поляків. «Ну і остання причина – це важкість легалізуватися. Начебто живеш тут, платиш податки, але ти все одно тут ти ніхто, і звати тебе ніяк. Щоб отримати карту побиття, треба пройти сім кіл справжнього пекла.

Переваги життя у Польщі

Менталітет

За словами українки, вона жодного разу не зіштовхнулася із негативом з боку поляків. Тож вона вражена доброзичливістю місцевих мешканців. «За чотири роки життя тут ще ні разу не зустріла людей, які були до мене негативно налаштовані. Всі були дуже доброзичливі та готові допомогти», – розповіла вона.

Високий рівень життя

Вчителька зауважила, що у Польщі на звичайних посадах вона заробляє набагато більше, ніж в Україні. Вона може дозволити собі вищий рівень життя.

Також вона відзначила розвинуту інфраструктуру Польщі, зокрема Кракова: «Справді видно, куди йдуть гроші з податків. І тут я маю на увазі, що добре розвинутий транспорт, хороші дороги та чистота».

Нагадаємо, українка Іванна, яка мешкає у Вроцлаві та ділиться власним досвідом, розкрила суми витрат на місяць життя у Польщі. Вона живе з хлопцем, тож суми розрахувала на двох. Зокрема, оренда квартири у Вроцлаві коштуватиме близько zł3-4 тис. (46 тис. грн)