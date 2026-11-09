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Борщ на Різдво. Українка в Японії створила незвичайні подарункові набори (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Борщ на Різдво. Українка в Японії створила незвичайні подарункові набори (фото)
Соня закликала підтримати її ініціативу, скуштувавши українську національну страву
фото: Sonia Snail/Facebook

Для приготування борщу Соня використала буряки, вирощені самостійно

Українка Соня, яка працює в японській компанії з гуртової торгівлі продуктами харчування Iwata Sangyo, представила різдвяні подарункові набори з українським борщем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у Facebook.

За словами Соні, для приготування борщу вона використала буряки, вирощені самостійно. Дівчина також створила малюнок, який пропонують разом зі стравою.

фото: Sonia Snail/Facebook
фото: Sonia Snail/Facebook
фото: Sonia Snail/Facebook
фото: Sonia Snail/Facebook

Одна упаковка борщу містить один літр страви – приблизно на чотири-п'ять порцій. Страву можна розігрівати безпосередньо в упаковці, тому продукт пропонують як варіант для різдвяного столу або подарунок близьким.

Покупцям доступні два варіанти наборів:

  • борщ без додаткових товарів – 3600 єн з урахуванням податків і доставки (приблизно 1030 грн);
  • борщ разом із картиною Соні – 5500 єн(з урахуванням податків і доставки (приблизно 1580 грн).

До подарункових комплектів також додають листи від президента компанії Акімаси Івати та самої Соні.

Замовлення приймають до 17 грудня. Загалом планують продати лише 50 наборів. Соня закликала підтримати її ініціативу, скуштувавши українську національну страву.

Нагадаємо, 12 вересня 2026 року відзначається День українського борщу, який є однією із найпопулярніших українських страв. 1 липня 2022 року його було внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, яка потребує негайної охорони. «Главком» опублікував найпопулярніші рецепти борщів з різних куточків України.

Теги: Японія борщ

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