Польське протистояння. Чим це загрожує Україні

Чому Україні зарано радіти польському протистоянню

На жаль, для нас, Туск взагалі не контролює вулицю. І зараз багато чого може залежати не дише від політичних домовленостей, а й від того, за яким сценарієм буде йти вулиця.

1. Судячи з усього, Туск розраховував, що в результаті дій в конституційному суді, Навроцький змушений буде сідати за стіл переговорів і домовлятися. Але цей сценарій, на цей момент все більше виглядає, як малореалістичний. Навроцький, на цей момент розуміє, що він став лідером всіх правих сил, саме він контролює вулицю і проти дій в суді виступили деякі сателіти Туска. Навроцький, найближчим часом не буде сідати за стіл переговорів. Він буде чекати. По суті, почалася гра «хто перший кліпне».

2. Тут треба відразу зазначити, згідно з польською конституцією, якщо ти контролюєш конституційний трибунал ти можеш накласти вето на будь-який законодавчий чи урядовий акт. Тому, навіть якщо ти в опозиції, ти маєш величезні можливості, якщо під твоїм контролем трибунал. Саме тому іде таке важливе протистояння.

3. Днями ми побачимо свіжу соціологію, але можу з великою долею імовірності допустити, що вона не буде втішною для Туска. І тому перед Туском буде стояти дуже складне питання: іти на дострокові вибори зараз (ініціювати їх), щоб спробувати зараз набрати максимум чи, навпаки, тягнути час, щоб спробувати потім відіграти втрачене і ловити опонентів на помилках та розкручувати ідею, що Качинський хоче виходу Польщі з ЄС (це зараз головна контргра Партії Туска).

4. За будь-яких обставин, розпуск парламенту можливий в двох випадках:

а) Туск дає свої голоси і тоді є дві третини для розпуску;

б) якщо протягом чотирьох місяців від дня подання Сейму проєкту закону про бюджет президенту не буде передано бюджет на підпис, президент може протягом наступних 14 днів оголосити дострокові вибори Сейму та сенату.

Бюджет подано 29 вересня, а відтак, з 29 січня може запуститися процес дострокових виборів, які мають відбутися протягом 45 днів від дня розпуску. Але цей сценарій передбачає, що ряд сателітів Туска готові будуть ризикнути всім і піти на вибори. Наразі, цей сценарій дуже складний для реалізації.

5. Існує ще один варіант: спробувати обрати новий уряд, але в польській конституції відставка одного уряду передбачає автоматичне голосування за наступний уряд. Тут потрібна проста більшість, але для того, щоб її зібрати, потрібно з однієї сторони консолідувати голоси всіх правих, а з іншої, спробувати щось запропонувати сателітам Туска, щоб ті проголосували за нового премʼєра. Такий сценарій можливий, але також складний для реалізації.

6. Поки найбільш реалістичним виглядає сценарій довгого і затяжного протистояння та політичної кризи, в якій між іншим, найбільше шансів виграти мають конфедерати. Але повторю те, з чого починав: ми маємо зважати на фактор вулиці та на фактор мало передбачуваних процесів (позиція силовиків, до прикладу). Ці процеси дуже залежать від не зовсім логічних речей.

7. Читав багато дописів про те, що вся ця історія нам на руку і, що поляки будуть зайняті собою. Це не зовсім так. Тема України залишиться базовою темою польських виборів незалежно від того, коли вони відбудуться. І нинішня ситуація може ослабити Туска, з усіма відповідними наслідками для нас.