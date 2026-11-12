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Українка придбала стару хату в Албанії та розповіла про плани на ремонт (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Українка придбала стару хату в Албанії та розповіла про плани на ремонт (відео)
Емігрантка Олена Шайда розповіла про свій новий будинок в Албанії
фото: кадри з відео Албанія очима емігрантаIЕлен Шайда/YouTube

Власниця будинку показала занедбаний стан кімнат нового житла

Українка Олена Шайда, яка чотири роки мешкає в Албанії, купила старий будинок. Емігрантка показала, який вигляд має її нове житло та яке перевтілення на нього чекає. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогерки на YouTube.

Хата в албанському селі має дві спальні кімнати, ванну, гостьову кімнату та кухню. У коридорі й кухні покладена плитка, однак вона не влаштовує нову господарку. Змін у будинку потребують й стіни, деякі з них вкрилися пліснявою. «Стіни ці всі будуть шліфуватися, бо мені не подобається, що вони зашліфовані не так, як це було в моїй голові. Бачите, вони такі, як з горбинком. Чоловік сказав, зашліфуй і буде красиво», – поділилася власниця.

Подружжя вже придбало піч для опалення будинку. «Ми вже купили собі пічку, от така, на 160 квадратів, хату обігрівати, надіюсь, нам буде тепло. Будемо сьогодні ставити її», – розповіла жінка.

У будинку також є ванна, кухня та декілька кімнат. Одну з них новий господар будинку хоче облаштувати під робочий кабінет, однак кімната потребує ремонту, оскільки стіни в ній також старі та мають сліди від протікань. У ванній кімнаті є бойлер, вікно та місце для пральної машини. 

Українка придбала стару хату в Албанії та розповіла про плани на ремонт (відео) фото 1
фото: кадр з відео

Водночас господарка хоче встановити нову ванну, змішувач і витяжку. Олена Шайда також планує позбутися старих меблів та інших речей від попередніх господарів, оскільки в хаті багато старого мотлоху. Зокрема, у вітальні залишилися дивани, стіл, килими та обігрівачі. Частину меблів господарка хоче викинути, проте чоловік пропонує поки їх не чіпати.

Жінка також показала прибудову за вікном, яку планує прибрати, щоб у будинок потрапляло більше сонячного світла. На території будинку розташована літня кухня, де всередині є дивани, столи, піч і камін. Також попередні власники залишили чимало посуду, чашок, ложок та інших предметів побуту.

Наостанок блогерка показала територію навколо будинку. Чоловік планує зробити гараж для автомобіля та комору, а сама господарка хоче посадити дерева, облаштувати грядки й поставити альтанку. Вона зазначила, що територія виявилася значно більшою, ніж очікувала. «Я думаю, що в нас будуть тут грядки, дерева посадимо, альтаночки, да, поставимо. Буде прикольно», – поділилася українка.

Українка придбала хату в селі у Абанії

Ціну будинку власниця не розкриває. Спочатку вона запропонувала підписникам вгадати вартість житла. Однак згодом у коментарях пояснила, що чоловік не хоче розголошувати цю інформацію. Водночас у коментарях один із користувачів припустив, що будинок в албанському селі може коштувати від €20 тис. до €80 тис.

Нагадаємо, киянка Міла Геналюк придбала хату у селі та тепер з чоловіком займається її відновленням та ремонтом. Жінка показала, як виглядає їхній новий будинок та продемонструвала перші кадри його перевтілення.  Новий будинок Міли Геналюк розташований за 16 км від Києва. На думку господарки, наразі є тренд серед українців купувати старі будинки за містом та оселятися там. 

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Теги: українці будинок Албанія село еміграція

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