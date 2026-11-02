«Це дорого коштуватиме Польщі». Туск звинуватив Навроцького у небезпечній конфронтації

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив Навроцького та опозицію в атаці на правову державу

Прем'єр-міністр Польщі заявив про загострення конфлікту навколо Конституційного трибуналу

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із різкою критикою президента Кароля Навроцького через суперечку навколо призначення суддів Конституційного трибуналу. Очільник уряду звинуватив главу держави у виборі шляху силової конфронтації та попередив, що подальше загострення протистояння може мати серйозні наслідки для Польщі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Туска в соціальній мережі X.

За словами польського прем'єра, нинішній конфлікт можна врегулювати без внесення змін до Конституції. Для цього президент має визнати суддів, яких, як наголошує Туск, законно обрав Сейм, та забезпечити можливість розпочати виконання ними своїх повноважень у Конституційному трибуналі.

«Рішення конфлікту просте й можливе без змін до Конституції. Президент визнає суддів, законно обраних Сеймом, адже саме це передбачає Конституція, і вони приступають до виконання своїх обов'язків у Трибуналі», – написав глава польського уряду.

Водночас Туск заявив, що Навроцький обрав інший шлях урегулювання суперечки, який, на його переконання, лише поглиблює протистояння між державними інституціями. «Наразі Навроцький обирає силову конфронтацію, яка може дуже дорого коштувати Польщі», – наголосив прем'єр-міністр.

Окрему увагу Туск приділив ролі опозиційних політичних сил у конфлікті. Він згадав партію «Право і справедливість» (PiS), «Конфедерацію» та політичне середовище Гжегожа Брауна, пов'язавши їхні дії з протистоянням навколо принципів верховенства права.

Польський прем'єр також заявив про підтримку цих політичних сил із боку потужних зовнішніх чинників. Водночас він не уточнив, про які саме держави, організації чи інші сили йдеться.

«Демократична правова держава не може поступатися насильству, хоч би які потужні зовнішні сили підтримували атаку PiS, «Конфедерації», Брауна та Навроцького. І вона не поступиться», – заявив Туск.

У ніч проти 31 жовтня на території Польщі загострилося протистояння між урядом Дональда Туска та президентом Каролем Навроцьким. Опозиційні політики звинуватили владу у спробі державного перевороту.

Президент Польщі Кароль Навроцький на тлі кризи довкола Конституційного трибуналу заявив про загрозу внутрішній безпеці країни та скликав термінові консультації.

До того ж прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із телевізійним зверненням на тлі загострення протистояння навколо Конституційного трибуналу. Він звинуватив партію «Право і справедливість» (PiS), колишнього президента Анджея Дуду та чинного главу держави Кароля Навроцького в руйнуванні верховенства права.