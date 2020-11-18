Володимир Путін заявив, що статус Нагірного Карабаху буде визначений у майбутньому

Сторони домовились зберігати статус-кво, який існує на сьогоднішній день, зазначив Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що навколо Нагірного Карабаху наразі зберігається статус–кво, статус цих територій буде визначений у майбутньому.

Про це повідомляє «Ехо Москви».

«Остаточний статус Карабаху не врегульовано, ми домовилися про те, що ми зберігаємо статус–кво, який існує на сьогоднішній день, що буде далі – це треба буде розв'язати в майбутньому, майбутнім керівникам, майбутнім учасникам цього процесу», – сказав Путін.

Відомо, що Путін вже відправив у Нагірний Карабах 140 літаків з «миротворцями».

Також відповідно до досягнутих домовленостей у Нагірному Карабасі триває обмін тілами загиблих. Він проводиться за координації миротворчих сил РФ і Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Нагадаємо, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що вважає себе відповідальним за недавні події в Нагірному Карабасі.

9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

До регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції.

Туреччина ж заявила, що братиме участь у «контролі перемир'я в Нагірному Карабасі».

Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку. У Єревані тривають акції протесту.