Українські церкви переходять на новий календар: які зміни відбудуться

Як святкуватимуть українці релігійні свята у 2023 році

У разі переходу православних України на новоюліанський календар обчислення дати Великодня буде відбуватися, як і раніше

З 2023 року українські церкви переходять на новий календар свят. Відтак майже всі звичні для українців церковні свята наставатимуть майже на два тижні раніше.

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Цьогоріч православна церква України (ПЦУ) дозволила українцям за бажанням святкувати Різдво Христове 25 грудня, а не 7 січня. Тобто за новоюліанським календарем, а не за юліанським, як це є зараз.

Якщо в Україні будуть офіційно святкувати Різдво Христове 25 грудня, тоді змістяться і дати деяких інших церковних свят, щоб припадають на зимовий період.

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Відтак за новим календарем зимові свята відзначатимемо у наступні дати:

за григоріанським та новоюліанським календарями, День святого Миколая святкують 6 грудня (наразі в Україні — 19 грудня);

Святвечір, який традиційно святкують віряни напередодні Різдва Христового, буде 24 грудня (нині — 6 січня);

дата Нового року залишається незмінною, адже всі свята, які не пов'язані з церковним календарем, українці і так святкували за європейським календарем — 1 січня;

також на 1 січня припадатиме і день святого Василя (в народі — Старий Новий рік), який наразі святкують 14 січня;

зміниться і дата святкування Водохреща — 6 січня, а не 19 січня.

Дати деяких інших релігійних свят також зміняться, якщо українці почнуть святкувати Різдво 25 грудня:

День святого Юрія — 23 квітня (нині — 6 травня);

Різдво Івана Хрестителя — 23 червня (нині — 7 липня);

День пам'яті святих Петра і Павла — 29 червня (нині — 12 липня);

День пам'яті пророка Іллі — 20 липня (нині — 2 серпня);

Маковея — 1 серпня (нині — 14 серпня);

Преображення Господнє — 6 серпня (нині — 19 серпня);

Перша Пречиста — 15 серпня (нині — 28 серпня);

Друга Пречиста — 8 вересня (нині — 21 вересня);

Покрова Пресвятої Діви Марії — 1 жовтня (нині — 14 жовтня);

День пам'яті святого Андрія — 30 листопада (нині — 13 грудня).

Варто зауважити, що навіть у разі переходу православних України на новоюліанський календар обчислення дати Великодня буде відбуватися, як і раніше. Тому римо-католики і православні святкуватимуть Великдень у різні дні.

Нагадаємо, голови Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав і Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній мають намір створити спільну робочу групу щодо реформи церковного календаря.