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Українські церкви переходять на новий календар: які зміни відбудуться

Альона Боженко
glavcom.ua
Українські церкви переходять на новий календар: які зміни відбудуться
Як святкуватимуть українці релігійні свята у 2023 році
фото ілюстративне

У разі переходу православних України на новоюліанський календар обчислення дати Великодня буде відбуватися, як і раніше

З 2023 року українські церкви переходять на новий календар свят. Відтак майже всі звичні для українців церковні свята наставатимуть майже на два тижні раніше.

Цьогоріч православна церква України (ПЦУ) дозволила українцям за бажанням святкувати Різдво Христове 25 грудня, а не 7 січня. Тобто за новоюліанським календарем, а не за юліанським, як це є зараз.

Якщо в Україні будуть офіційно святкувати Різдво Христове 25 грудня, тоді змістяться і дати деяких інших церковних свят, щоб припадають на зимовий період.

Відтак за новим календарем зимові свята відзначатимемо у наступні дати:

  • за григоріанським та новоюліанським календарями, День святого Миколая святкують 6 грудня (наразі в Україні — 19 грудня);
  • Святвечір, який традиційно святкують віряни напередодні Різдва Христового, буде 24 грудня (нині — 6 січня);
  • дата Нового року залишається незмінною, адже всі свята, які не пов'язані з церковним календарем, українці і так святкували за європейським календарем — 1 січня;
  • також на 1 січня припадатиме і день святого Василя (в народі — Старий Новий рік), який наразі святкують 14 січня;
  • зміниться і дата святкування Водохреща — 6 січня, а не 19 січня.

Дати деяких інших релігійних свят також зміняться, якщо українці почнуть святкувати Різдво 25 грудня:

  • День святого Юрія — 23 квітня (нині — 6 травня);
  • Різдво Івана Хрестителя — 23 червня (нині — 7 липня);
  • День пам'яті святих Петра і Павла — 29 червня (нині — 12 липня);
  • День пам'яті пророка Іллі — 20 липня (нині — 2 серпня);
  • Маковея — 1 серпня (нині — 14 серпня);
  • Преображення Господнє — 6 серпня (нині — 19 серпня);
  • Перша Пречиста — 15 серпня (нині — 28 серпня);
  • Друга Пречиста — 8 вересня (нині — 21 вересня);
  • Покрова Пресвятої Діви Марії — 1 жовтня (нині — 14 жовтня);
  • День пам'яті святого Андрія — 30 листопада (нині — 13 грудня).

Варто зауважити, що навіть у разі переходу православних України на новоюліанський календар обчислення дати Великодня буде відбуватися, як і раніше. Тому римо-католики і православні святкуватимуть Великдень у різні дні.

Нагадаємо, голови Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав і Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній мають намір створити спільну робочу групу щодо реформи церковного календаря.

Теги: церква свята українці православна церква

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