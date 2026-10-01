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В українських коледжах та вишах з'явилася нова дисципліна: що варто знати

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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В українських коледжах та вишах з'явилася нова дисципліна: що варто знати
Навчання з «Основ національного спротиву» розпочалося 1 жовтня
Фото з відкритих джерел

Нову дисципліну викладатимуть майже у тисячі закладів вищої та фахової передвищої освіти

З 1 жовтня у закладах вищої та фахової передвищої освіти розпочалося вивчення дисципліни «Основи національного спротиву». Її включили до навчального процесу у 948 закладах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство освіти і науки України.

У 2026/2027 навчальному році її вивчатимуть 414 231 здобувач освіти у 948 закладах.

Зокрема, у закладах вищої освіти дисципліну запровадили для 237 616 студентів, а у закладах фахової передвищої освіти – для 176 615 здобувачів. Загалом йдеться про 275 закладів вищої та 673 заклади фахової передвищої освіти.

Дисципліна має дати студентам знання та практичні навички, необхідні для дій у разі сучасних безпекових загроз. Зокрема, йдеться про збереження життя і здоров’я, надання домедичної допомоги та підготовку громадян до національного спротиву.

«Наше завдання спільно з іншими державними органами, яким підпорядковані заклади освіти, – забезпечити належні умови для впровадження «Основ національного спротиву» : підготувати викладачів, надати закладам зрозумілі організаційні механізми та супроводжувати їх під час запуску дисципліни. Ми також враховуємо потреби приватних закладів освіти, які не мають органу управління в системі державної влади. Усі студенти мають отримати можливість якісно опановувати дисципліну незалежно від форми власності закладу, у якому вони навчаються», – зазначив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.

Водночас вивчення дисципліни не означає проходження військової служби. Студентам не потрібно складати Військову присягу, проходити медогляд, прибувати до ТЦК та СП чи проходити навчання на полігонах Сил оборони.

Після завершення курсу вони також не отримуватимуть військово-облікової спеціальності та не набуватимуть статусу військовозобов’язаних.

Типову програму дисципліни МОН затвердило 30 червня 2026 року.

Для викладання дисципліни міністерство організовує підготовку викладачів і надає закладам освіти необхідні роз’яснення.

Якщо заклад не може самостійно організувати викладання, він може домовитися про це з іншим закладом освіти.

Раніше «Главком» писав, що у квітні 2026 року президент Володимир Зеленський підписав закон про підготовку громадян до національного спротиву. Документ передбачив запровадження у закладах освіти дисципліни «Основи національного спротиву» замість попередньої моделі базової загальновійськової підготовки.

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Теги: студенти закон навчання

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