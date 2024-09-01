Українці почали боятися військових: психіатр пояснив, що трапилося

Військові відчувають, що їх маргіналізують і зраджують, а підтримки не отримують

Стан військових після боїв залежить від ставлення суспільства. На початку повномасштабного вторгнення була велика підтримка, але останнім часом військових почали уникати і боятися. Про це розповів психотерапевт і психіатр, який займається військовими травмами, Олександр Федорець в інтерв'ю NV.

«Я вважаю, що це пов’язано з тим, як влада вирішувала питання мобілізації. З людини, до якої відчувають повагу для пересічного українця військовий перетворюється на людину, до якої відчувають страх, яка підсилює власні докори сумління, якої уникають. Це вже інший спектр емоцій та ставлення, вкрай важливо щоб він не став провідним», – сказав фахівець.

Федорець зазначив, що серед військових зараз не стільки гостре реагування на стрес, скільки виснаження, яке супроводжується образою на державу, політиків і іноді на суспільство.

За його словами, військові відчувають, що їх маргіналізують і зраджують, а підтримки не отримують. Хоча це не завжди відображає реальність, такі відчуття є частиною їхнього психічного стану і можуть призвести до розколу між цивільним населенням і військовими.

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