Атака на Крим та вибухи у Курську: головне за ніч

Окупаційна влада заявила, що за над Севастополем збили чотири повітряні цілі

У ніч на 2 серпня в тимчасово окупованому Криму та російському Курську пролунали вибухи. Літак зі звільненими з російської в'язниці політв'язнями приземлився в Німеччині. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 2 серпня, щоб ви були в курсі подій.

Атака на Крим

У ніч на 2 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Вибухи було чутно в Саках, Євпаторії, Балаклаві, Севастополі та Сімферополі.

Представник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв стверджував, що в районі міста працювали сили протиповітряної оборони, після чого заявив, що нібито було збито декілька повітряних цілей.

«За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, в районі вулиці Хрустальова на пішохідному переході впала частина збитої ракети. Також уламки впали в районі вулиці Острякова, за попередньою інформацією, горять частини збитого БпЛА», – написав він та додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється.

Згодом окупаційна влада додала, що за попередньою інформацією, над Севастополем збили чотири повітряні цілі. Развожаєв заявляє, що уламки збитих ракет пошкодили лінії електропередач, а також деякі з уламків лежать у дворах приватних будинків.

Вибухи в Курську

У ніч на 2 серпня в російському Курську пролунали вибухи, а в регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Про це пишуть місцеві пабліки та виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов.

Місцева влада у ніч проти 2 серпня спочатку заявляла про загрозу ракетних ударів, а згодом з'явилося повідомлення про небезпеку атаки БпЛА у Курській області.

У місцевих пабліках ширяться повідомлення про звуки потужних вибухів у різних районах міста протягом ночі. Вибухи пролунали в результаті атаки безпілотників. Наразі немає даних щодо можливих наслідків, пошкодження об'єктів чи постраждалих.

Літак зі звільненими з російської в'язниці політв'язнями приземлився в Німеччині

Літак із звільненими ув'язненими, які Росія та Білорусь передали Заходу, приземлився в аеропорту Кельна в Німеччині.

«Я вважаю, що це правильне рішення. Ми суспільство, для якого важлива ідея свободи. Ми також повернули німецьких громадян, які інакше могли б перебувати в небезпеці», – прокоментував обмін канцлер Німеччини Олаф Шольц, який зустрічає звільнених.

Водночас у московському аеропорту Внуково обміняних росіян зустрічали диктатор Росії Володимир Путін, голова Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін та міністр оборони РФ Андрій Білоусов.

Як пишуть росЗМІ, зустріч проходила з червоною доріжкою та почесною вартою, а літак прибув до Внуково-2, де обслуговуються урядові рейси.

«Хезболла» завдала масованого ракетного удару по Ізраїлю

Увечері 1 серпня «Хезболла» випустила ракети по Ізраїлю з території Лівану. Північна частина Ізраїлю перебувала під ракетним обстрілом. У кількох населених пунктах Західної Галілеї пролунали сирени, що сповістили про наближення ракет на тлі обстрілу з Лівану.

За попередньою інформацією, «Хезболла» випустила з території Лівану понад 25 ракет. Працювала система «Залізний купол».

Цей обстріл став першим нападом «Хезболли» за більш ніж 48 годин після вбивства головного військового командира групи під час ізраїльського авіаудару в Бейруті.

Демократи розпочали голосування, щоб висунути Гарріс у президенти США

1 серпня представники американської Демократичної партії розпочали онлайн голосування за офіційне висунення віцепрезидентки Камали Гарріс кандидаткою на посаду президента Сполучених Штатів. Про це повідомляє CBS News.

Голосування стартувало 1 серпня о 16:00 за київським часом і в ньому беруть участь делегати від Демократичної партії США. Згідно з очікуваннями, процес триватиме декілька днів, а вікно голосування залишатиметься відкритим до вечора 5 серпня – 01:00 6 серпня за Києвом.

Зазначається, що Гарріс необхідно набрати 1976 голосів, щоб її висунули кандидаткою у президенти. Однак очікується, що вона може отримати «значно більше» голосів.

Як повідомив Національний комітет Демократичної партії, 3923 делегати подали петицію, щоб Камалу Гарріс включили до бюлетенів для голосування. Жоден інший кандидат не подолав поріг у 300 підписів делегатів.