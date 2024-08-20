Військовий з КНДР утік до Південної Кореї – ЗМІ

Перетин демілітаризованої зони з Північної Кореї передбачає великі ризики, зокрема перетин полів з мінами та можливий обстріл солдатами КНДР

Ймовірно, це результат «пропаганди» Сеулу, яку той увімкнув на кордоні з КНДР у відповідь на запуски Пхеньяном куль зі сміттям

Солдат з Північної Кореї сьогодні, 20 серпня, вранці перетнув кордон із Південною Кореєю. Про це повідомляє південнокорейське інформагентство Yonhap News.

Південнокорейські військові помітили солдата на північ від військової демаркаційної лінії у межах демілітаризованої зони, що розділяє дві Кореї на східній ділянці кордону. Вони допомогти йому прибути до Південної Кореї.

Обʼєднаний комітет начальників штабів Південної Кореї підтвердив прибуття північнокорейського військового. За даними комітету, це був штабний сержант. Там заявили, що відповідні органи розслідують обставини втечі. Жодних інших «незвичайних переміщень» північнокорейських військових поки не помічали, додали в комітеті.

Ймовірно, це результат «пропаганди» Сеулу, яку той увімкнув на кордоні з КНДР у відповідь на неодноразові запуски Пхеньяном повітряних куль зі сміттям, зазначають в Yonhap News.

Ще приблизно два тижні тому мирний житель КНДР утік до Південної Кореї, перетнувши нейтральну зону гирла річки Хан, розташовану на захід від сухопутного кордону.

Люди продовжують тікати з Північної Кореї на тлі постійної нестачі їжі та жорсткого політичного гноблення. Від початку року кількість перебіжчиків з КНДР до Південної Кореї сягнула 105.

Нагадаємо, наприкінці травня КНДР запустила повітряні кулі зі сміттям до Південної Кореї. Згодом Південна Корея виявила шкідливих живих істот у повітряних кулях зі сміттям з КНДР.

До слова, лідер Південної Кореї Юн Сок Йоль хоче створити консультативний орган з Північною Кореєю для обговорення шляхів послаблення напруженості та відновлення економічної співпраці, виклавши своє бачення об’єднання сусідів.