Нідерланди закрили великий центр для біженців: який варіант доступний українцям

Центр для українців у Ярберсі більше не працюватиме

RTV Utreht: Тепер новоприбулі українські біженці мають самі шукати житло

У Нідерландах повністю закрили центр прийому українських біженців у місті Утрехт. Притулок переповнений, бо переселяти людей нема куди. Центр відкриють, коли в країні створять більше місць для тривалого розміщення. Про це пише RTV Utreht.

Центр для українців у HUB Jaarbeurs в Утрехті – це місце, де новоприбулі біженці з України могли зупинитися на короткий час, поки їх не переселять у довгострокове житло у регіонах.

19 серпня Регіон безпеки Утрехта повідомив, що центр прийому закривається повністю. Причиною є переповненість місць. «Неможливо перевести людей, розміщених у HUB Jaarbeurs, в інші місця в країні. Заповненість пунктів прийому по країні становить 99,8%, а для розміщення людей залишилося приблизно 100 ліжок», – пояснили в урядовій організації.

Зазначається, що до Нідерландів щотижня прибуває понад 300 українців, переважно сім'ї з дітьми. Центр Jaarbeurs зможе знову відкритися, тільки якщо в країні створять додаткові місця для довгострокового притулку.

Центр розрахований на розміщення 140 осіб, які могли б перевести дух протягом 24 годин, перш ніж отримати житло в іншому місці країни. Через те, що людей нікуди переселяти, новоприбулі затримуються надовго та не звільняють місця для наступних людей.

З кінця лютого в Jaarbeurs надавали місця лише вразливим людям. Це був останній такий центр у Нідерландах, який ще розміщував новоприбулих.

«Вразливі – це жінки та діти, сім'ї з неповнолітніми дітьми, люди старше 70 років та люди з гострим психологічним чи хронічним фізичним станом. Оскільки зараз звертаються в основному сім'ї з дітьми, за короткий час було досягнуто максимального прийому», – повідомили у Регіоні безпеки.

Що робити новим біженцям?

У Регіоні безпеки та муніципалітеті Утрехта заявили, що шкодують про закриття центру, але прийом українців є державним завданням, яке має вирішувати центральна влада. У Раді у справах біженців закликають уряд взяти під контроль проблеми з прийомом українських біженців.

Тепер новоприбулі, які реєструються вперше, мають самі шукати житло. Організація роботи з біженцями стурбована тим, що людей відправляють із муніципалітету до муніципалітету і вони не можуть знайти притулку. За останні кілька тижнів вони отримали кілька повідомлень про людей, які спали на вулиці чи в автомобілях, бо їм не знаходили місце. На сторінці для українських біженців help-ukraine.nl у зв'язку із закриттям центрів прийому радять скористатися міжнародними платформами для пошуку житла, наприклад booking.com, Airbnb.

До слова, ставлення до біженців та іммігрантів у Нідерландах стає жорсткішим, незалежно від того, які політичні погляди мають громадяни країни.