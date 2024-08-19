«Наводив артилерію РФ на свій коледж»: підліток з Донеччини пояснив, чому став колаборантом

«Україна не зробила мені нічого поганого. Я тут виріс і вважаю себе українцем»

16-річний студент «Бахмутського індустріального фахового коледжу» Володимир Маркін з початком повномасштабного вторгення перейшов на бік Росії і наводив ворожу артилерію на місця базування ЗСУ. Своє рішення Маркін пояснив тим, що був під впливом пропаганди РФ і «перейнявся її величчю». Історію юнака розповідає проєкт «Хочу к своим».

Зазначається, що Володимир Маркін народився 2 жовтня 2005 року в місті Бахмут, Донецької області. Навчався безкоштовно у рідному місті на фінансиста.

Під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України, як молодик стверджує в одному зі своїх інтерв’ю, він перебував у Бахмуті, і спочатку він не міг повірити, що в країні, яку вважає своїм домом, почалася велика війна.

До початку вторгення, за словами юнака, більшість його оточення, як і він сам, займало нейтральну позицію щодо Росії та України, сподіваючись на можливу дружбу між сусідніми державами в майбутньому. Однак, з початком повномасштабного вторгнення, більшість жителів Бахмута з його оточення змінили свої погляди, перейшли на проукраїнську позицію і засудили Росію за збройну агресію та розв’язання кривавої війни.

Володимир Маркін стверджує, що 90% його оточення підтримували Україну та відкрито висловлювали свою позицію. Коли ж його запитали, що Україна зробила для нього поганого, і що спонукало його перейти на бік РФ, хлопець відповів, що всьому винна російська пропаганда.

«Україна не зробила мені нічого поганого. Я тут виріс і вважаю себе українцем. Я дивився російські ютуб канали, читав їхні медіаресурси, соцмережі і зрозумів, що росія дуже значима, могутня геополітична країна. Перейнявся її величчю та обрав бути з сильнішими», – розповів Маркін.

За його словами, ще у березні 2022 року після прильоту по місцю базування українських військових він побачив, як одна знайома спілкується з куратором зі спецслужб Росії у месенджері. І хоч вона згодом відмовилася співпрацювати з ворогом, пояснюючи це страхом перед важкими наслідками, проте надала Маркіну контакт представника росіян.

Як зазначають автори статті, співпраця з російськими спецслужбами розпочалася наприкінці березня 2022 року та супроводжувалася обіцянками «золотих гір». Хлопцю розповідали про найближчі перспективи «визволення» всієї України, політичний притулок у Росії, громадянство, можливість стати курсантом вищого військового навчального закладу, офіцерське звання і, звісно, гроші.

«Маркін повірив росіянам. Підліток збирав інформацію, координати, фото та відео, які пересилав своєму контакту. Ворог використовував ці дані для ведення вогню не тільки по розташуванню техніки, складів та підрозділів ЗСУ, які фотографував та знімав на відео юнак. Володимир також наводив артилерію та РСЗВ ворога на свій рідний коледж, де він навчався. Загалом, на совісті підлітка 16 випадків наведення ракет та артилерії», – йдеться у статті.

На запитання, чи усвідомлював він, що під час обстрілів можуть постраждати мирні громадяни, його друзі та знайомі, він відповів стверджувально: «Так».

Зараз Володимиру Маркіну вже 19 років, його заарештували 16 серпня 2022 року та засудили за статею 111-1 частини 7 ККУ до позбавлення волі терміном на десять років без права обіймати посади з виконанням функцій держави та органів місцевого самоврядування строком на п'ятнадцять років.

Однак українська держава пішла назустріч колаборанту. 25 липня 2024 року Маркін написав заяву з проханням включити його до обміну та передати як військовополоненого. Відповідні українські органи задовольнили цю заяву, а суд на підставі статті 84-1 Кримінального кодексу України, а також за клопотанням прокурора, прийняв рішення про звільнення його від відбування покарання.

Російська влада, своєю чергою, навіть була готова обміняти юнака, але в останній момент відмовилася від хлопця. З того часу росіяни, які обіцяли Маркіну забезпечене життя, не поспішають обмінювати свого агента, який повернувся до української в'язниці і відбуває раніше призначене покарання.

Нагадаємо, агент ФСБ, який коригував ворожі обстріли Волині на початку повномасштабної війни, сяде до в'язниці. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

До слова, у липні в Одесі затримали трьох дівчат віком від 19 до 23 років за підозрою в коригуванні російських ударів. Жінки просили окупантів про «своєчасну евакуацію» та керівні «посади» в управлінні торгівлі в разі окупації Одещини.

Також сьогодні, 19 серпня, служба безпеки нейтралізувала російську агентурну мережу, яка діяла у Миколаївській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Зловмисники шпигували за Силами оборони та ключовими об’єктами критичної інфраструктури.