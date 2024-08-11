Гуманітарний коридор на Сумщині закрито через обстріли з боку РФ – Мінреінтеграції

Через обстріли з боку Росії, гуманітарний коридор у Сумській області тимчасово закрито

Через російські обстріли гуманітарний коридор «Колотилівка –Покровка» в Сумській області тимчасово призупинив свою роботу. Українці, які бажають повернутися з окупованих територій, можуть скористатися пунктом пропуску «Мокрани – Доманове» на білорусько-українському кордоні. Будь-який громадянин України може скористатися ним, пред'явивши будь-які українські документи. Про це повідомило Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Після перетину кордону українців зустрічають представники місцевої влади, соціальних та екстрених служб, а також волонтери. Волонтери допомагають літнім людям та людям з обмеженою мобільністю, забезпечують безкоштовний трансфер до Ковеля та допомагають з придбанням квитків на поїзд до інших міст України. Крім того, всім бажаючим надається безкоштовна ночівля та харчування.



«Також проводиться реєстрація на отримання грошової допомоги у розмірі 10 800 гривень від міжнародної організації та надається допомога з пошуку безкоштовного тимчасового житла, працевлаштування тощо», – додали в Мінреінтеграції.

Крім того за необхідності, волонтери допомагають придбати залізничні квитки до інших регіонів України.

Нагадаємо, учора на Сумщині окупанти зробили «живий щит» із людей для захисту своєї техніки. Також на Сумщині: окупанти розстрілюють автівки та грабують магазини.

Напередодні влада Сумщини попередила мешканців міста Суми про загрозу вуличних боїв.