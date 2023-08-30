Що українців турбує, окрім війни? Соцопитування вказало три проблеми

Респондентам запропонували вибрати із 3 найактуальніших проблем особисто для них станом на сьогодні

Мешканці різних регіонів України відверто розповіли про свої найбільші проблеми станом на сьогодні

З моменту повномасштабного вторгнення минуло понад півтора року, і українці відповіли, що їх найбільше непокоїть станом на сьогодні. Опитування проводилось у період з 4 по 10 серпня, і його результати опублікував Український інститут майбутнього.

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У ході проведення опитування 1200 респондентам запропонували вибрати три найактуальніші проблеми особисто для них станом на сьогодні.

У публікації йдеться, що варіант із повномасштабним вторгненням не називався, оскільки займав лідируючу позицію в усіх попередніх дослідженнях. При цьому у запропонованому списку вказувалися проблеми, які є наслідком вторгнення або пов'язані з ним.

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Згідно з відповідями українців, найактуальнішими проблемами для них є:

Високі ціни – 51% респондентів.

Відсутність стабільності/впевненості у завтрашньому дні – 50%.

Низький дохід – 37%.

Відсутність фізичної безпеки через обстріли – 34%.

Високі тарифи на комунальні послуги – 33%.

Неможливість будувати плани – 30%.

Дані дослідження говорять про те, що фінансові проблеми та невпевненість у майбутньому українці ставлять вище за питання фізичної безпеки.

Крім цього, рейтинг проблем залежить від статі, віку та регіону проживання – наприклад, жителі східних та південних областей частіше респондентів із західних, північних та центральних відзначали відсутність фізичної безпеки через обстріли. Водночас для жителів Сходу ця проблема посідає перше місце.

Нагадаємо, тема волонтерства вкрай актуальна в умовах повномасштабної війни, а допомога ЗСУ є найбільш популярним форматом волонтерства серед людей. В рамках опитування українці розповіли, яку кількість грошей у червні та липні 2023 року передали на Збройні сили України.

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Також ми писали, що восени у польських школах значно скоротиться число дітей з України. Багато біженців планували повернутися до України після закінчення навчального року і хотіли, щоб їхні діти з вересня могли повернутися до українських шкіл. На початку 2023 року в Польщі налічувалося 955 тисяч українців зі статусом Pesel Ukr, а зараз біженців менше, за деякими оцінками – на 15-20%.