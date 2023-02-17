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Українці розпродають Арестовича: пчих ексрадника та труси з його обличчям (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Українці розпродають Арестовича: пчих ексрадника та труси з його обличчям (фото)
На Арестовичі можна непогано підзаробити: у мережі продають товари із зображенням чоловіка
фото з відкритих джерел

У мережі є чимало товарів із зображенням Арестовича на будь-який смак та гаманець

Незважаючи на звільнення Олексія Арестовича з посади радника Офісу президента, заповзятливі українці продовжують робити на ньому бізнес. Хоч у свій час Арестович здобув неабияку популярність, та з часом на нього звалилася хвиля хейту. Проте на ексраднику можна непогано підзаробити.

Так, наприклад, сам Олексій Арестович у себе в Telegram-каналі опублікував фото оголошення на OLX, де за 9999 грн продають «банку, у яку чхнув Арестович». 

Українці розпродають Арестовича: пчих ексрадника та труси з його обличчям (фото) фото 1

У мережі є і безліч інших товарів із зображенням Арестовича на будь-який смак та гаманець.

Скажімо, можна придбати білі шкарпетки із зображенням голови Арестовича та його фірмовою цитатою: «Мочили, мочимо і мочитимемо». Вартість однієї пари таких шкарпеток складає 80 грн.

Окрім цього, на OLX продають вишитий бісером портрет Олексія Арестовича з написом «Все буде добре» за 700 грн.

Українці розпродають Арестовича: пчих ексрадника та труси з його обличчям (фото) фото 2
Українці розпродають Арестовича: пчих ексрадника та труси з його обличчям (фото) фото 3

Також у мережі величезний вибір подушок із зображенням Арестовича та його фірмових цитат. Наприклад, подушку дакімакуру (велика подушка-«обіймашка», зазвичай із зображенням людини на повний зріст) із принтом «Арестович» можна придбати за 949 грн. Але є варіанти і дешевше: подушка з портретом ексрадника та плюшевими руками з боків коштує 509 грн. А подушка з плюшевою наволочкою із зображенням Арестовича та написом «Не бійся, я поряд» коштує 300 грн.

Українці розпродають Арестовича: пчих ексрадника та труси з його обличчям (фото) фото 4

В інтернеті продають навіть труси із зображенням Арестовича та його знаменитою цитатою про «два-три тижні», яку виробники білизни обіграли так: «Роздягну тебе за два-три тижні».

Українці розпродають Арестовича: пчих ексрадника та труси з його обличчям (фото) фото 5

Крім одягу, картин та подушок, можна придбати за 50 грн мило у формі платівки таблеток під назвою «Кім-Арестович» від вигаданої фармфірми «Узбагоїн-М». Як зазначив виробник, у складі однієї «таблетки»: Арестовича звичайного – 240 мг, Кіма змотивованого – 180 мг, натхнення – 200 мг, патріотизму – 500 мг.

Українці розпродають Арестовича: пчих ексрадника та труси з його обличчям (фото) фото 6

Можна знайти у продажі речі, які схожі на ті, що любить носити Арестович. Наприклад, на OLX продають за 150 грн сорочку для юнака, як у ексрадника.

Українці розпродають Арестовича: пчих ексрадника та труси з його обличчям (фото) фото 7
Українці розпродають Арестовича: пчих ексрадника та труси з його обличчям (фото) фото 8

Також серед товарів є звичайні сірі «чашки Арестовича» за 150 грн. В описі якої сказано, що «це, напевно, саме така ж чашка, з якої п'є щось смачне Арестович в ефірах, роздаючи інтерв'ю».

Українці розпродають Арестовича: пчих ексрадника та труси з його обличчям (фото) фото 9

Нагадаємо, минулого місяця Офіс президента відправив Арестовича у відставку.

Нагадаємо, радник Банкової Олексій Арестович вкотре зганьбився: він вважав, що російська ракета у Дніпрі влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО. Таку заяву він зробив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним. 

Слова Арестовича негайно підхопили російські пропагандисти. Українців вразила заява радника: сотні користувачів обурені словами Арестовича. А його слова довелося спростовувати командувачу Повітряних Сил генерал-лейтенанту Миколі Олещуку.

Згодом Арестович прокоментував свою скандальну заяву про збиття російської ракети у Дніпрі. Радник Офісу президента не заперечив, що справді казав в ефірі з Фейгіним про падіння ракети на багатоповерхівку у Дніпрі, унаслідок збиття українськими силами ППО. Проте зазначив, що ніхто не звинуватить Україну в підриві будинку, адже «світ все зрозуміє правильно». До того ж він згадав падіння української ракети ППО у Польщі, унаслідок чого загинули двоє польських громадян. Такий приклад він навів, аби підкреслити віру у невиновність України.

Після цього тодішній радник Банкової вибачився за скандальну заяву про Дніпро, а потім передумав.

Урешті-решт Арестович після скандалу написав заяву на звільнення (фото).

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Теги: Олексій Арестович

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