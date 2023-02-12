Арестович пояснив, навіщо Росія запустила ракету в повітряний простір Молдови

Кремль активно шукає можливості переговорів та покращення своєї позиції

Росія завдала ударів по острову Зміїний, запустила крилаті ракети через повітряний простір Молдови, атакувала міст надводним безпілотником у цьому ж регіоні, а також готувалася дестабілізувати ситуацію в Молдові, про що Президент Зеленський повідомив свого колегу в Кишиневі. Колишній Радник Офісу президента Олексій Арестович пояснив дії окупантів у цьому регіоні.

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«Така прямолінійна активність у трикутнику Україна-Молдова-Румунія підтверджує слова глави російського МЗС Лаврова, що Молдова наступна після України», – вважає Арестович.

За словами ексрадника Банкової, Кремль активно шукає можливості переговорів та покращення своєї позиції, намагаючись підняти ставки грою на двох напрямках.

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«Це виглядає як політичне завдання, поставлене військовим та спецслужбам. Але з воєнної точки зору – це безперспективно», – підсумував Арестович.

Як відомо, дві російських ракети перетнули повітряний простір Молдови. Після цього вони пролетіли над Румунією, яка є країною НАТО. У Молдові заявили, що ракета РФ перетнула кордон над тимчасово окупованим Придністров’ям. Міноборони Румунії не підтверджує інформацію про проліт російської ракети над територією країни.

Це не перший випадок, коли російська ракета потрапляє на територію Молдови.

Зокрема співробітники прикордонної поліції Молдови 14 січня виявили уламки ракети у Бричанському районі, що межує з Україною. Тоді це вже був третій випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет від бомбардувань України.

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Також у ніч проти суботи, 11 лютого, російські війська скинули на острів Зміїний чотири авіабомби.