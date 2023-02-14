Новий скандал за участю Арестовича. Репліка

Олексій Арестович запитав, чи є всі, хто розмовляє російською мовою в Україні, агентами Росії. І тут почалося...

Подивився матеріал «Главкома» про «новий скандал», спровокований Арестовичем.

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Колишній позаштатний радник Офіса президента України Олексій Арестович взявся порівнювати українську мову та ґвалтування . Таким чином він хотів показати, що російську мову не можна визнавати «мовою агресора».

Але насправді Арестович втрапив не в один скандал, а одразу в два (подивіться ще раз його відповідь Ользі Казанцевій).

Маю запитання до Арестовича: а сирійська мова сильно відрізняється від єгипетської? Арестовичу невідомо, що сирійської мови не існує (як і ліванської, іракської тощо), а є одна арабська зі своїми особливостями в різних країнах, але все-таки одна. Саме завдяки чисельності країн і носіїв цієї мови у світі арабська стала мовою ООН. Цікаво, чи багато ще в Офісі президента співробітників (штатних і позаштатних) з рівнем знань Арестовича?

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