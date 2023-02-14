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Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

Новий скандал за участю Арестовича. Репліка

glavcom.ua
Олексій Арестович взявся порівнювати українську мову та ґвалтування
фото з відкритих джерел

Олексій Арестович запитав, чи є всі, хто розмовляє російською мовою в Україні, агентами Росії. І тут почалося...

Подивився матеріал «Главкома» про «новий скандал», спровокований Арестовичем.

Колишній позаштатний радник Офіса президента України Олексій Арестович взявся порівнювати українську мову та ґвалтування. Таким чином він хотів показати, що російську мову не можна визнавати «мовою агресора».
Новий скандал за участю Арестовича. Репліка фото 1

Але насправді Арестович втрапив не в один скандал, а одразу в два (подивіться ще раз його відповідь Ользі Казанцевій).

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Новий скандал за участю Арестовича. Репліка фото 3

Маю запитання до Арестовича: а сирійська мова сильно відрізняється від єгипетської? Арестовичу невідомо, що сирійської мови не існує (як і ліванської, іракської тощо), а є одна арабська зі своїми особливостями в різних країнах, але все-таки одна. Саме завдяки чисельності країн і носіїв цієї мови у світі арабська стала мовою ООН. Цікаво, чи багато ще в Офісі президента співробітників (штатних і позаштатних) з рівнем знань Арестовича?

Нагадаємо, Офіс президента звільнив Арестовича з посади радника у січні. Сталося це після того, як він визнав, що зробив помилку, говорячи про те, що ракету, яка знищила багатоповерхівку в Дніпрі, нібито збили українські сили ППО.
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Теги: Олексій Арестович скандал українська мова

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Сергій Борщевський

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