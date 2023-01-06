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Українці зможуть вільно відвідати територію Києво-Печерської лаври: названо дату

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українці зможуть вільно відвідати територію Києво-Печерської лаври: названо дату
фото ілюстративне

Експозиційні об'єкти заповідника будуть закриті для відвідування 7 січня до 14:00

Національний заповідник Києво-Печерська лавра зробив безкоштовним вхід на українців на різдвяні свята. Про це йдеться на сторінці заповідника.

«Шановні відвідувачі! 7 та 8 січня 2023 року вільні для відвідування території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», – йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що експозиційні об'єкти заповідника будуть закриті для відвідування за винятком Успенського собору 7 січня до 14:00.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що 7 січня 2023 року митрополит Київський і всієї України УПЦ/ПЦУ Епіфаній звершить святкову службу в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Натомість УПЦ МП заявила, що митрополит Епіфаній не має дозволу на службу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Як повідомлялося раніше, Києво-Печерський заповідник заявив, що не продовжуватиме орендний договір з УПЦ МП на користування Успенським собором і Трапезним храмом лаври. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня. Однак відповіді від глави держави не дочекався.

22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.

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Теги: Києво-Печерська лавра війна росія окупанти Україна

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