Вигнання з Лаври. Московська церква оголосила війну державі

Московський патріархат подав позов проти державного заповідника



Господарський суд Києва 5 січня зареєстрував позов УПЦ (МП) проти заповідника Києво-Печерська Лавра через розірвання договору оренди Успенського собору та Трапезної церкви. Про це йдеться у Єдиному реєстрі, передає LB.

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Відповідач у справі – Національний заповідник «Києво-Печерська Лавра», а позивач – Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (Чоловічий монастир) УПЦ МП.

«Суть спору – про усунення перешкод у здійсненні користування майном», – йдеться у документі.

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Нагадаємо, напередодні стало відомо, що 7 січня 2023 року митрополит Київський і всієї України УПЦ/ПЦУ Епіфаній звершить святкову службу в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Натомість УПЦ МП заявила, що митрополит Епіфаній не має дозволу на службу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Як повідомлялося раніше, Києво-Печерський заповідник заявив, що не продовжуватиме орендний договір з УПЦ МП на користування Успенським собором і Трапезним храмом лаври. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня. Однак відповіді від глави держави не дочекався.

31 грудня відбулися останні богослужіння в Успенському соборі і Церкві Феодосія і Антонія Печерських, тобто Трапезному храмі, якими користувалася Українська православна церква у єдності з Московським патріархатом.

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22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.