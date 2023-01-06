Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вигнання з Лаври. Московська церква оголосила війну державі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вигнання з Лаври. Московська церква оголосила війну державі
фото ілюстративне

Московський патріархат подав позов проти державного заповідника
 

 

Господарський суд Києва 5 січня зареєстрував позов УПЦ (МП) проти заповідника Києво-Печерська Лавра через розірвання договору оренди Успенського собору та Трапезної церкви. Про це йдеться у Єдиному реєстрі, передає LB.

Відповідач у справі – Національний заповідник «Києво-Печерська Лавра», а позивач – Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (Чоловічий монастир) УПЦ МП.

«Суть спору – про усунення перешкод у здійсненні користування майном», – йдеться у документі.

Вигнання з Лаври. Московська церква оголосила війну державі фото 1

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що 7 січня 2023 року митрополит Київський і всієї України УПЦ/ПЦУ Епіфаній звершить святкову службу в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Натомість УПЦ МП заявила, що митрополит Епіфаній не має дозволу на службу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Як повідомлялося раніше, Києво-Печерський заповідник заявив, що не продовжуватиме орендний договір з УПЦ МП на користування Успенським собором і Трапезним храмом лаври. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня. Однак відповіді від глави держави не дочекався.

31 грудня відбулися останні богослужіння в Успенському соборі і Церкві Феодосія і Антонія Печерських, тобто Трапезному храмі, якими користувалася Українська православна церква у єдності з Московським патріархатом.

22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.

Читайте також:

Теги: церква суд Києво-Печерська лавра

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

7 січня 2023 року митрополит Київський і всієї України УПЦ/ПЦУ Епіфаній звершить святкову службу в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври
Помісна церква отримала дозвіл на вхід у Лавру: укладена угода з державою
Сьогодні, 10:35
На території Лаври є чимало заповідників, за якими доглядала УПЦ МП
Керівник Києво-Печерського заповідника розповів, де ще у Лаврі хазяйнує Московська церква
Вчора, 19:00
Епіфаній проведе святкову службу на Різдво в Успенському соборі Києво-Печерської лаври
Різдвяна служба Епіфанія в лаврі: Мінкульт дав дозвіл
Сьогодні, 13:13

Події в Україні

Французька компанія потрапила до переліку міжнародних спонсорів війни
Французька компанія потрапила до переліку міжнародних спонсорів війни
Вигнання з Лаври. Московська церква оголосила війну державі
Вигнання з Лаври. Московська церква оголосила війну державі
Росіяни під приводом «свят» вивезли з Горлівки сотні дітей
Росіяни під приводом «свят» вивезли з Горлівки сотні дітей
Росія почала вербувати найманців на Балканах – Центр нацспротиву
Росія почала вербувати найманців на Балканах – Центр нацспротиву
Шмигаль повідомив, чи вистачить Україні газу до кінця опалювального сезону
Шмигаль повідомив, чи вистачить Україні газу до кінця опалювального сезону
Як світ повірив в Україну. Данілов розповів про чотири дивовижні етапи
Як світ повірив в Україну. Данілов розповів про чотири дивовижні етапи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Українські церкви переходять на новий календар: які зміни відбудуться
9473
Миру народам «Святої Русі». Цинічне різдвяне звернення Кирила
7823
Путін помилково визнав, що всі окуповані території належать Україні
7813
6 січня: який сьогодні день, прикмети і заборони
7185
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
6679
Масштабна повітряна тривога: столична влада заспокоїла українців

Новини

ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
Сьогодні, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
Вчора, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту