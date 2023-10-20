Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 20 жовтня

У частині областей оголошено штормове попередження

В Україні 20 жовтня в більшості областей передбачають дощі. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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У п’ятницю буде хмарно. Протягом дня в Україні, окрім південних областей, йтимуть дощі.

Вітер південно-західний, у північній частині східний зі швидкістю 7-12 м/с. Протягом дня, крім заходу та півночі, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, а в Карпатах й до 20-25 м/с.

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Температура повітря вночі переважно становитиме від 5° до 10° тепла. На північному сході країни 2-7° тепла, на Одещині та Миколаївщині 9-14°.

Удень температура у північній частині коливатиметься в межах 7-12°, на півдні – 17-22°, на решті території очікується 13-18°.

На Київщині передбачається хмарна погода та дощі.

Вітер матиме східний напрямок та швидкість до 7-12 м/с.

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Уночі температура коливатиметься в межах від 5 до 10 градусів, а вдень підніметься до 7-12°.

У столиці стовпчики термометрів покажуть 7-9° тепла вночі й 10-12° вдень.

Нагадаємо, у частині областей нашої країни оголошено штормове попередження. Синоптики попереджають, що в південних, центральних та східних областях будуть шквали. Пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с. У Карпатах – шквали до 20-25 м/с.

Закарпаття накриють дощі. Синоптики попереджають про сильні опади.