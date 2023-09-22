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Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня
фото: glavcom.ua

В Карпатах ночі та ранки будуть із туманами деякими місцями

У п'ятницю, 22 вересня, очікується тепла погода по всій території України, майже скрізь буде сухо. Можливі невеликі опади лише на Закарпатті та Прикарпатті. Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

Синоптики передбачають мінливу хмарність, але опадів не очікується. Однак у Закарпатті та Прикарпатті вдень місцями може бути невеликий короткочасний дощ та гроза. В Карпатах ночі та ранки будуть із туманами деякими місцями.

Температура повітря вночі коливатиметься від +10 до +15°. Найтеплішою ніч буде на узбережжі морів та Закарпатті, де очікується до +18°. Вдень більшість території прогріється до +22-27°.

Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня фото 1

У Київській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Також синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки з 22 по 24 вересня.

Температура повітря вночі у Київській області коливатиметься від +10 до +15°, а вдень очікується від +22 до +27°. У місті Києві нічна температура становитиме +13-15°, а денна - +24-26°.

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Теги: погода гроза свято традиції вітер повітря

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