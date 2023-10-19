У частині областей України оголошено штормове попередження

Закарпаття накриють дощі

Завтра, 20 жовтня, в Україні погіршиться погода. У частині областей нашої країни оголошено штормове попередження. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

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Синоптики попереджають, що завтра у південних, центральних та східних областях будуть шквали. Пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с. У Карпатах – шквали до 20-25 м/с.

Крім того, Закарпаття накриють дощі. Синоптики попереджають про сильні опади.

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Через негоду синоптики оголосили у центрі, на півдні та сході України штормове попередження та встановили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Нагадаємо, в Україні 19 жовтня передбачається мінлива хмарність та місцями невеликий дощ. У четвер в Україні буде хмарно. Протягом дня у західних областях місцями пройде невеликий дощ. В інших регіонах опадів не передбачається. Також у західних областях вночі та вранці може бути туман. Вітер переважно південно-західний. Він досягатиме швидкості 5-10 м/с.