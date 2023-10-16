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В Україну йде антициклон Verena: очікується перше різке похолодання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україну йде антициклон Verena: очікується перше різке похолодання
Найближчої ночі та завтра вранці можливі заморозки, повітря прогріється лише до +1+6 градусів.
фото: glavcom.ua

Циклон Verena принесе рвучкий північно-західний вітер

Завтра, 17 жовтня,  в Україну прийде перше різке похолодання. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

У більшості регіонів України холод не буде супроводжуватися опадами. Іноді навіть можливі проблиски сонечка, зазначила Діденко.

За словами синоптикині, дощі принесуть  підвищення атмосферного тиску. Очікується, що на зміну атмосферному фронту прийде антициклон Verena.

Вдень 17 жовтня у більшості областей передбачається температура на рівні +8+12 градусів тепла. На півдні слід очікувати +12+16 градусів.

На сході та півночі України варто бути обережними, адже циклон Verena принесе туди рвучкий північно-західний вітер.

Найближчої ночі та завтра вранці можливі заморозки, повітря прогріється лише до +1+6 градусів.

В Києві 17 жовтня буде також без опадів: суху холодну погодну супроводжуватимуть різкі пориви вітру. Вночі також можливі заморозки. Вдень температура буде на рівні +10 градусів.

Загалом цей тиждень обіцяє українцям холодну погоду. На всякий випадок Діденко радить тримати у сумках шапку та шарф.

«У п'ятницю, суботу, неділю буде ще холодніше і в суботу на півночі та заході місцями пройде мокрий сніг», - каже Діденко.

За словами синоптика, це буде перше різке похолодання для українців. Деякі відчують його наслідки незначними болями або запамороченнями, пов'язаними із стрибками атмосферного тиску. «Перше таке різке похолодання впливає на менший опір вірусам, судини «грають» у всі боки», – додала синоптик.

Водночас вона обнадіяла, що після різких заморозків в Україну може не надовго завітати гарна погода. Потепління можливе наступними тижнями.

Нагадаємо, у понеділок, 16 жовтня, на горі Піп Іван Чорногірський випав сніг.

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Теги: повітря вітер Наталка Діденко погода синоптик

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