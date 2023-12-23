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«Укренерго» попередило про відключення світла: кого це стосується

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Укренерго» попередило про відключення світла: кого це стосується
Глава «Укренерго» прокоментував можливі відключення підприємств-боржників за електроенергію
фото з відкритих джерел

Підприємства, які не є об’єктами критичної інфраструктури втратили «броню» від відключень світла

Перегляд списків підприємств, які не є об’єктами критично важливої інфраструктури, допоможе вирішити питання накопичення боргів на ринку електроенергії. Саме такі підприємства підпадають під категорію тих, кому відключатимуть світло. Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв’ю lb.ua

Так глава компанії прокоментував можливі відключення підприємств-боржників за електроенергію. За його даними, борги підприємств, які не розраховуються за придбану на балансуючому ринку електроенергію, становлять майже половину загального обсягу боргу учасників ринку перед «Укренерго». 

Через це компанія не може розрахуватися з виробниками електроенергії, що сильно ускладнює їм завдання з ремонту енергоблоків, підготовки до сезону та накопичення запасів палива.

«На початку вторгнення обласні військові адміністрації визначили перелік критичних споживачів. Тоді не було можливості довго відпрацьовувати детальні критерії. І сталося так, що в переліках опинилися сумнівні об'єкти. На кшталт готелів. Або якихось інших підприємств, які очевидно не виробляють тепло або не займаються водопостачанням населення і бізнесу. Тобто які не є критичною інфраструктурою. Там такий досить строкатий перелік таких підприємств у переліку. Зараз цей урядовий наказ вже скасували, і ці підприємства втратили свою «броню» від відключень. Їх почнуть відключати, цей процес буде болісним. Але за електроенергію, яку ти споживаєш, треба платити. На ринку є чітка взаємозалежність між вчасними сплатами рахунків і тим, скільки в нас енергоблоків у роботі», – підкреслив керівник «Укренерго».

Нагадаємо, що покладання на державну «Укренерго» спеціального обов’язку із забезпечення імпорту електроенергії може спровокувати нові борги держкомпанії.

Як відомо, НКРЕКП підвищила тариф НЕК «Укренерго» на послуги із передачі із 1 січня 2024 року до 528,57 грн/МВт-год. Також підвищили тариф на диспетчерське управління до 104,57 грн/МВт-год. Рішення було ухвалене попри критику українських бізнес-асоціацій та економістів, які виступали проти – адже це рішення за попередніми оцінками, коштуватиме бізнесу понад 13 мільярдів гривень, які могли б бути направлені до бюджету у вигляді податків або виплачених зарплат.

Теги: бізнес електроенергія Укренерго

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