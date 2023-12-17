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Імпорт електроенергії комерційно нежиттєздатний. Український інститут майбутнього пояснив причину

Христина Жиренко
glavcom.ua
Імпорт електроенергії комерційно нежиттєздатний. Український інститут майбутнього пояснив причину

Експерт розповів чому Україна купує дорогу аварійну електроенергію

Встановлені цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи – ред.) обмежують можливості України у імпорті для покриття дефіциту. Про це заявив аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

Він зауважив, що протягом останніх тижнів в українській енергосистемі спостерігався дефіцит потужностей, який покривався за рахунок імпорту та аварійної допомоги, яку «Укренерго» просило у сусідніх країн. Однак експерт пояснив, що з імпортом є проблеми.

«Тому що імпорт був комерційно нежиттєздатний через обмеження регуляторного характеру, цінові обмеження. Тому наразі не було жодного випадку, коли необхідно було вводити обмеження стосовно споживачів», – сказав Прокіп.

Аналітик пояснив, що прайс-кепами на ринку електроенергії встановлена максимальна та мінімальна можлива ціна. І коли в енергосистемі виникає дефіцит імпортна електроенергія в цей момент коштує більше, ніж максимально дозволена ціна в Україні. Тому жоден комерційний учасник ринку електроенергії не стане імпортувати електроенергію, бо це збитково.

«Є два варіанти – або будуть запроваджувати ці обмеження щодо споживачів, або Укренерго звертається до сусідніх країн за аварійною допомогою. Але аварійна допомога – штука не прогнозована. У них можуть бути потужності, а можуть і не бути потужності, щоб нам надати цю допомогу», – розповів Прокіп.

Він додав, що якщо Україна не зможе отримати аварійну допомогу, тоді доведеться вдатись до обмежень споживачів.

Нагадаємо, голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявляв, що для безперебійного енергопостачання прайс-кепи не мають заважати імпорту електроенергії. Раніше у НКРЕКП заявили про необхідність скасування прайс-кепів на ринку електроенергії у 2024 році.

Теги: НКРЕКП імпорт електроенергія Укренерго

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