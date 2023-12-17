Імпорт електроенергії комерційно нежиттєздатний. Український інститут майбутнього пояснив причину

Експерт розповів чому Україна купує дорогу аварійну електроенергію

Встановлені цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи – ред.) обмежують можливості України у імпорті для покриття дефіциту. Про це заявив аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

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Він зауважив, що протягом останніх тижнів в українській енергосистемі спостерігався дефіцит потужностей, який покривався за рахунок імпорту та аварійної допомоги, яку «Укренерго» просило у сусідніх країн. Однак експерт пояснив, що з імпортом є проблеми.

«Тому що імпорт був комерційно нежиттєздатний через обмеження регуляторного характеру, цінові обмеження. Тому наразі не було жодного випадку, коли необхідно було вводити обмеження стосовно споживачів», – сказав Прокіп.

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Аналітик пояснив, що прайс-кепами на ринку електроенергії встановлена максимальна та мінімальна можлива ціна. І коли в енергосистемі виникає дефіцит імпортна електроенергія в цей момент коштує більше, ніж максимально дозволена ціна в Україні. Тому жоден комерційний учасник ринку електроенергії не стане імпортувати електроенергію, бо це збитково.

«Є два варіанти – або будуть запроваджувати ці обмеження щодо споживачів, або Укренерго звертається до сусідніх країн за аварійною допомогою. Але аварійна допомога – штука не прогнозована. У них можуть бути потужності, а можуть і не бути потужності, щоб нам надати цю допомогу», – розповів Прокіп.

Він додав, що якщо Україна не зможе отримати аварійну допомогу, тоді доведеться вдатись до обмежень споживачів.

Нагадаємо, голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявляв, що для безперебійного енергопостачання прайс-кепи не мають заважати імпорту електроенергії. Раніше у НКРЕКП заявили про необхідність скасування прайс-кепів на ринку електроенергії у 2024 році.