«Укренерго» повідомляє про пошкодження енергооб'єктів в деяких областях

Наталія Порощук
Наталія Порощук
фото: «Укренерго» (ілюстративне)

Споживання електроенергії залишається високим

Через ворожі обстріли є чергові пошкодження енергооб’єктів в окремих областях. Триває ліквідація наслідків попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі – сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання. До кінця доби у більшості регіонів будуть застосовуватись графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг. Також у регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, будуть діяти і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, споживання електроенергії залишається високим. Вчора, 9 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,9% вищим, ніж попереднього дня – у суботу.

«Враховуючи погодні умови та наслідки російських атак – необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігатиметься протягом всієї доби.  Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами, перенесіть енергоємні процеси на нічний час, коли навантаження на енергосистему найменше. Ощадливе споживання електроенергії кожним споживачем – сприятиме меншій тривалості часу вимушених знеструмлень для всіх», – йдеться у заяві.

Як повідомлялося, у понеділок, 10 листопада, у більшості регіонів України знову діятимуть графіки відключень світла. Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.

До слова, під час інтерв’ю Володимира Зеленського для The Guardian у Маріїнському палаці раптово зникло світло. Однак після того, як увімкнувся резервний генератор, світло знову з'явилося.

