Як будуть вимикати світло 10 листопада: «Укренерго» оприлюднило графіки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
«Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені
фото: glavcom.ua

Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак

У понеділок, 10 листопада, у більшості регіонів України знову діятимуть графіки відключень світла. Як інформує «Главком», про це передає «Укренерго».

Графіки погодинних відключень:

  • із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг.

Графіки обмеження потужності:

  • із 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.

«Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені. Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго вашого регіону та ДТЕК. Також графіки відключень публікують пресслужби місцевих територіальних громад та більшість глав ОВА у своїх соцмережах.

Українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

Нагадаємо, у ніч проти 9 листопада російські війська вдарили по одній з теплоелектростанцій компанії Clear Energy.

Крім того, внаслідок російської масованої атаки на енергетику в ніч проти 8 листопада в Україні зупинилися всі теплоелектростанції ПАТ «Центренерго».

Також Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації поширила черговий фейк, аби звинуватити Україну. Окупанти заявляють про нібито підготовку нашою країною диверсії на Запорізькій АЕС. 

Теги: окупанти Укренерго обмеження відключення світла

