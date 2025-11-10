Головна Країна Політика
У Маріїнському палаці під час інтерв’ю Зеленського зникло світло

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Маріїнському палаці під час інтерв’ю Зеленського зникло світло
Зеленський дав інтерв'ю The Guardian
фото: скриншот з відео

Зеленський: Такі наші умови життя

Під час інтерв’ю Володимира Зеленського для The Guardian у Маріїнському палаці раптово зникло світло. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання.

Однак після того, як увімкнувся резервний генератор палацу, світло знову з'явилося.

«Такі наші умови життя. Це нормально. У Києві, як і скрізь, бувають перебої з електроенергією», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, що Володимир Путін віддає накази про удари по українській енергетичній інфраструктурі, оскільки це єдиний спосіб, яким він може спробувати зламати українське суспільство.

Зеленський наголосив, що Путін наказує здійснювати «терористичні атаки» на енергосистему, які призводять до загибелі мирних жителів і залишають людей без світла та води.

Як повідомлялося, у понеділок, 10 листопада, у більшості регіонів України знову діятимуть графіки відключень світла. Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.

Теги: відключення світла Володимир Зеленський енергетика

