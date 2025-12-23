Головна Країна Суспільство
Катастрофа гелікоптера 17 грудня: серед загиблих – Герой України Олександр Шемет

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Катастрофа гелікоптера 17 грудня: серед загиблих – Герой України Олександр Шемет
Військовослужбовець Олександр Шемет більшу частину життя проживав у Львівській області
фото: Юрій Шемет

В Олександра Шемета залишилися дружина, донька, син

На борту українського бойового вертольота Мі-24, який зазнав катастрофи під час виконання бойового завдання 17 грудня, перебував Олександр Шемет. Він – Герой України, відомий тим, що здійснив останній авіапрорив на «Азовсталь», та був командиром екіпажу. Про це повідомив брат загиблого Юрій Шемет, передає «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Ввечері 17 грудня надійшов наказ вилетіти на перехоплення «шахедів». Борт піднявся, тримав зв'язок із пунктом управління. Згодом на пункті управління вертоліт на радарі не фіксувався. Це говорить про те, що він уже впав. Підтвердження загибелі є. На місці падіння знайдено чотири трупи. Всі члени екіпажу загинули. Це вже факт», – зауважив Юрій Шемет.

За словами брата загиблого, попереднє розслідування встановило, що вертоліт зіштовхнувся із «шахедом»: «Тут ще такі обставини, що цей «шахед» не був видимий на пункті управління. Мабуть, він летів дуже низько. Ті люди, які проводили розслідування, кажуть, що такого вони раніше не бачили. Вертоліт так сильно пошкоджено, що його, можна сказати, повністю розірвало на шматки. Тіла дуже обгоріли. Який саме «шахед» влучив у вертоліт, також поки що мені не відомо».

Що відомо про Олександра Шемета

Військовий Олександр Шемет більшу частину свого життя мешкав у Львівській області, куди його направили на службу після завершення навчання у військовому закладі. З 2015 року він брав участь в антитерористичній операції на сході країни, а з початком повномасштабного вторгнення долучився до оборони Києва. Захисник мав відзнаки «Козацький хрест» I та II ступенів, а також був нагороджений орденами Данила Галицького та Богдана Хмельницького III ступеня. Звання Героя України з орденом «Золота Зірка» Олександр Шемет отримав після виконання останнього авіапрориву на «Азовсталь» у Маріуполі – бойове завдання було здійснене 5 квітня 2022 року.

Олександр Шемет із дружиною та донькою
Олександр Шемет із дружиною та донькою
фото: Юрій Шемет

«Він виконав політ в окупований Маріуполь, доставляв туди боєприпаси, медикаменти, а назад забирав поранених. Коли вони летіли назад, то потрапили під сильний обстріл, але він зумів зберегти машину, екіпаж і успішно повернутися назад», – розповів брат загиблого військовослужбовця.

13 грудня Олександрові Шемету виповнилося 55 років, тоді брати спілкувалися востаннє. Крім брата, в Олександра Шемета залишилися дружина, донька, син та мати. «Син пішов батьківськими стопами. Також військовий», – додав Юрій Шемет.

Нагадаємо, 17 грудня загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 12-ї окремої бригади армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка під час виконання бойового завдання.

Теги: авіакатастрофа військові смерть

