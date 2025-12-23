Головна Країна Суспільство
Україну накриє мокрий сніг: погода на 23 грудня 2025

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Прогноз погоди на 23 грудня
Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла

У вівторок, 23 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікується мокрий сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вдень в Україні, крім південного сходу, місцями невеликий мокрий сніг, на Одещині з дощем. Вітер переважно північний, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (вночі на північному сході 2-7° морозу, вдень на Закарпатті та крайньому півдні країни 0-5° тепла).

Україну накриє мокрий сніг: погода на 23 грудня 2025 фото 1

У Київській області та столиці вдень місцями невеликий мокрий сніг. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура по області вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла;
у Києві вночі та вдень близько 0°.

Як повідомлялось, на Святвечір та Різдво, 24-25 грудня, в Україні очікується справжнє зимове похолодання. 

Вночі температура в більшості регіонів опуститься до -9-12 градусів, а вдень буде триматися в межах -2-9 градусів. Хоча похолодання і принесе мороз, атмосфера на свята може стати ще приємнішою завдяки проясненням та сонячним промінцям, які іноді з'являтимуться серед зимової погоди.

До слова, грудень 2025 року стане місяцем активного завершення річних циклів та підготовки до новорічних свят. Розуміння точних місячних фаз допоможе ефективно використати енергію зростання для фінальних проєктів та період спаду для глибокого аналізу і відпочинку перед святами.

Теги: погода прогноз погоди

