Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода на Святвечір та Різдво

23 грудня на заході, півночі та частково в центрі країни буде невеликий сніг, тоді як на півдні та сході без опадів

На Святвечір та на Різдво очікується похолодання

На Святвечір та Різдво, 24-25 грудня, в Україні очікується справжнє зимове похолодання. Прогнозом поділилась синоптикиня Наталка Діденко, пише «Главком».

Вночі температура в більшості регіонів опуститься до -9-12 градусів, а вдень буде триматися в межах -2-9 градусів. Хоча похолодання і принесе мороз, атмосфера на свята може стати ще приємнішою завдяки проясненням та сонячним промінцям, які іноді з'являтимуться серед зимової погоди.

«На Святвечір та на Різдво очікується похолодання до -2-9 градусів, у нічні години подекуди до -9-12 градусів. Але й тут атмосфера нас захоче підтримати – із морозом може прийти сонечко, можливі прояснення», – написала Діденко.

До слова, незважаючи на часті і тривалі відключення світла внаслідок системних ворожих атак на енергетичну інфраструктуру, українці готуються до різдвяних і новорічних свят.

Однією з найдавніших українських різдвяних традицій є Свята Вечеря. На святвечірньому столі має бути 12 пісних страв. За однією з версій, число 12 означає число апостолів.

Святвечір – ніч перед Різдвом і відзначається 24 грудня. У цей день віруючі готуються до святкування Різдва Христового та дотримуються останнього дня посту. За традицією, дорослим не можна їсти на Святвечір, поки на небі не з’явиться перша зірка. Коли настає цей момент, усі сідають за стіл із дванадцятьма пісними стравами, серед яких мають бути кутія та узвар. У цей день не можна вживати м’ясо, олочні продукти та яйця, а ось рибу можна.