23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 23 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

23 грудня в Україні відзначають День військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів в Україні. У світі відзначають День різдвяного кіномарафону, а також Свято людського світла. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих 10 мучеників Критських. Цей день є частиною передсвята Різдва Христового, коли тривають останні приготування до великого торжества.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 23 грудня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів в Україні

23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

23 грудня святкують День українських військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів. Професійне свято має також назву Дня штабних спеціальностей та військ спецзв’язку. Метою цього дня є привернення уваги до невидимих на перший погляд структур, які забезпечують безперебійний та надійний зв’язок, як у мирні, так і у воєнні часи. Також за допомогою телекомунікаційних систем підтримується спеціальний зв’язок між посадовими особами усіх рівнів влади, від представників вищого державного управління до місцевих органів.

Головне управління спецзв’язку було сформоване у 1992 році. Тепер воно підпорядковується Службі Безпеки України. Адже своєчасне отримання необхідної й перевіреної інформації та швидке реагування на події з боку влади, правозахисників та військових є запорукою безпеки в Україні.

Міжнародні та національні свята

Свято людського світла

23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

23 грудня відзначається Свято людського світла, або День внутрішнього світла. Цей незвичайний день започаткували у 2001 році. Він не носить релігійного характеру, тому його можуть святкувати представники усіх національностей, віросповідань та конфесій. Метою свята організатори вважають нагадування про необхідність фокусування на таких вічних цінностях, як співчуття, доброта, вірність, взаємодопомога, рішучість та відповідальність. 

Термін «світло» використовується у контексті не вищого надприродного розуму, а звичайної людської усвідомленості, що у цьому світі усе взаємопов’язано. Те, що людина віддає в плані думок, емоцій та дій, завжди повертається до неї у примноженому вигляді. Тому краще робити добрі справи та випромінювати світло своєї душі, ніж сіяти руйнування навколо себе.

Традиційно у цей день потрібно запалити чотири свічки різного кольору на честь надії, співчуття, розуму та людяності. Також треба займатися благодійністю та всім серцем бажати добра усім на планеті.

День різдвяного кіномарафону

23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

День різдвяного кіномарафону відзначають 23 грудня. Цей день є національним у США, але відзначається у всьому світі шанувальниками доброго різдвяного кіно. Це день, присвячений радості та ностальгії за різдвяними фільмами. Цей день є нагодою для кіноманів та любителів свят загорнутися в теплу ковдру, випити чашку гарячого шоколаду та переглянути свої улюблені святкові фільми.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих 10 мучеників Критських

23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

23 грудня православна церква вшановує пам'ять десяти мучеників, які постраждали на острові Крит у III столітті під час гонінь імператора Декія. Святих мучили упродовж 30 днів, намагаючись змусити їх зректися Христа та принести жертву язичницьким ідолам.

Попри неймовірні страждання, вони виявили потужну стійкість і мужність, підтримуючи один одного. Зрештою, мучеників стратили через усікновення голови. Їхня віра стала символом непохитності християнської громади острова. На честь святих на Криті згодом був побудований великий храм.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо на деревах багато інею – наступне літо буде дощовим, але врожайним;
  • сонячна погода обіцяє морозний та ясний тиждень;
  • якщо вітер дме з півночі, а небо безхмарне – чекайте на потужне похолодання;
  • яка погода у цей день, таким буде і весь наступний березень.

Історичні події

  • 1583 рік – в урочистих умовах Папа Римський Климентій VIII формально приймає українську православну церкву під свою зверхність;
  • 1846 рік – брати Джордж і Майкл Боїнґи засновують компанію з випуску велосипедів, яка нині займається авіабудуванням і авіаперевезеннями;
  • 1873 рік – засновують Наукове товариство імені Шевченка;
  • 1947 рік – у Bell Laboratories американські вчені Волтер Браттейн та Вільям Шоклі демонструють свій винахід – транзистор;
  • 1954 рік – перша успішна пересадка нирки у світі, Рональд Геррік жертвує нирку своєму братові-близнюку Річарду;
  • 1968 рік – американські астронавти Борман, Ловелл і Андерс стають першими людьми, які досягли орбіти Місяця;
  • 1972 рік – Манагуа, столиця Нікарагуа, була повністб зруйнована землетрусом потужністю 6,5 бала, гине понад 10 тис. людей;
  • 1972 рік – через 73 дні після авіакатастрофи літака рейсу 571 Air Force в Андах врятували 16 жертв тієї аварії;
  • 1983 рік – Жанн Саве стає першою жінкою, призначеною генерал-губернаторкою Канади;
  • 1990 рік – на всенародному референдумі 88% громадян Словенії голосують за незалежність країни від Югославії;
  • 1991 рік – незалежність України визнають Казахстан, Ліхтенштейн, Швейцарія і Коста-Рика, було встановлено дипломатичні відносини з Казахстаном;
  • 1995 рік – в Індії під час новорічних святкувань внаслідок пожежі в Дабвалі у вогні гине 540 людей, у тому числі 170 дітей;
  • 2015 рік – російські хакери здійснюють кібератаку на енергетичні компанії України.

Іменини

День ангела святкують: Павло, Наум, Давид, Феодул, Василь, Іван.

